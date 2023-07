Dziennikarz CNN dotarł do obozu wagnerowców w Białorusi. Jest nagranie

W pobliżu białoruskiej miejscowości Osipowycze w obwodzie mohylewskim ma powstawać obóz polowy dla żołnierzy Grupy Wagnera, której przewodniczy Jewgienij Prigożyn. W mediach już od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat obozu polowego - opublikowano między innymi zdjęcia satelitarne obejmujące teren obozu oraz fotografie samego miejsca.

Obóz polowy w Osipowiczach. "Nie ma związku z Grupą Wagnera", ale "może zostać im zaoferowany"

Dziennikarz CNN Matthew Chance udał się do białoruskiej wioski, gdzie rozmawiał z jednym z generałów. Białoruskie władze pokazały w piątek ekipie zagranicznym mediom wspomniany obóz wojskowy, który znajduje się około godziny drogi od Mińska w pobliżu miejscowości Osipowicze.

- Nie ma absolutnie żadnego związku między tym obozem a Grupą Wagnera - powiedział w rozmowie z CNN generał dywizji Leonid Kasiński. Jednak jak dodał, Alaksandr Łukaszenka przekazał, że "jeśli Jewgienij Prigożyn podejmie decyzję wraz ze swoimi dowódcami o przyjeździe do Białorusi w celu osiedlenia się, to ten obóz może zostać im zaoferowany". Generał powiedział, że obóz może pomieścić około 5000 osób, ale obecnie zajmuje go około tuzina żołnierzy. Duże namioty są obecnie wyposażone w zaledwie drewniane prycze bez materacy. Kiedy Kasiński został zapytany, czy obóz został przygotowany dla Grupy Wagnera, ten zaprzeczył. - Przygotowaliśmy ten obóz do szkolenia (białoruskiej) obrony terytorialnej i milicji - odparł.

Łukaszenka: Prigożyna nie ma w Białorusi

Alaksandr Łukaszenka powiedział podczas konferencji prasowej, że plan przyjęcia Grupy Wagnera w Białorusi został wstrzymany. - Ani najemnicy Wagnera, ani ich przywódca Jewgienij Prigożyn nie przebywają w Białorusi - stwierdził, dodając, że "to, czy przyjadą do Białorusi, nie zależy od niego, ale od władz rosyjskich i prywatnej firmy wojskowej Wagner PMC".

Łukaszenka opowiedział także o kulisach buntu Prigożyna. Jak stwierdził, wagnerowcy znajdowali się około 200 kilometrów od Moskwy. Białoruski przywódca mówił także o negocjacjach z Prigożynem. - Chciałem uzgodnić główne punkty, aby nie doszło do starcia - zaznaczył i dodał, że wojsko rosyjskie nie miało czasu na negocjacje z Wagnerem.

Oto obóz polowy dla wagnerowców w Białorusi. Opublikowano zdjęcia