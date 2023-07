Nieoficjalnie: Tajne spotkanie Amerykanów z Ławrowem. Jest reakcja rzeczniczki MSZ Rosji

W czwartek portal Nbcnews.com podał, że doszło do tajnych rozmów grupy byłych wysokich urzędników bezpieczeństwa narodowego USA m.in. z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem oraz innymi wpływowymi w Moskwie osobami. Nie wiadomo, jak często odbywały się te spotkania. Z ustaleń mediów wynika natomiast, że do rozmowy z Ławrowem doszło w kwietniu w Nowym Jorku. Celem tych rozmów było stworzenie gruntu do negocjacji dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. "Dyskusje odbyły się za wiedzą administracji Bidena, ale nie pod jej kierownictwem, a byli urzędnicy zaangażowani w spotkanie Ławrowa przekazali później informacje Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu" - informuje Nbcnews.com na podstawie nieoficjalnych ustaleń.

Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że co najmniej jeden były amerykański urzędnik udał się do Rosji na rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie. - Nasze stanowisko pozostaje niezmienione – bez Ukrainy nie można rozstrzygnąć losu Ukrainy. Wielokrotnie o tym mówił prezydent i wszyscy nasi oficjalni mówcy. Nie anonimowo, ale całkiem konkretnie i publicznie - skomentował w rozmowie z Nbcnews.com jeden z urzędników kancelarii Wołodymyra Zełenskiego. "Pojawiają się sygnały, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy chcą, by Moskwa i Kijów przystąpiły do rozmów pokojowych jesienią, po zakończeniu trwającej kontrofensywy Ukrainy" - podaje portal.

Rzeczniczka MSZ Rosji: Kłamstwo i manipulacja

Rzecznik Departamentu Stanu USA przekazał agencji Reuters, że administracja Joe Bidena nie zatwierdzała tych rozmów. - Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, nic o Ukrainie bez Ukrainy - podkreślił. Natomiast Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby potwierdził w CBS News, że Biały Dom wiedział o tych nieoficjalnych spotkaniach. - Chcę jednak wyjaśnić, że nie zachęcaliśmy do tych dyskusji, nie wywoływaliśmy ich i nie wspieraliśmy ich w żaden aktywny sposób - mówił.

Z kolei rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa przekazała w piątek, że Siergiej Ławrow nie odbywał w kwietniu żadnych tajnych negocjacji z Amerykanami. Stwierdziła, że doniesienia na ten temat to "kłamstwo" i "manipulacja". Zaznaczyła jednocześnie, że szef MSZ "regularnie prowadzi w kuluarach jego międzynarodowych wizyt i wydarzeń ONZ dyskusje z politologami i osobami publicznymi". Według Zacharowej spotkanie, o którym wspomniała telewizja NBC News, mogło być spotkaniem z członkami Rady ds. Stosunków Międzynarodowych, które miało miejsce 24 kwietnia. Dodała, że Ławrow spotka się również m.in. z członkami Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej, przedstawicielami organizacji żydowskich oraz dziennikarzami. "W ramach dyskusji omawiane są współczesne stosunki międzynarodowe oraz agenda globalna. Nie było mowy o żadnym planie pokojowym dla Ukrainy" - przekazała.