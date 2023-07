Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Wiadomo, kto rozpatrzy sprawę. To członkini "Iustitii"

6 czerwca Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika miała zostać umorzona. 3 lipca na stronie internetowej SN pojawiło się pisemne uzasadnienie tego orzeczenia. Sędziowie wyjaśnili powody swojej decyzji i podkreślili, że znaczenie rozpatrywanych przez nich kwestii "wykracza daleko poza interesy oskarżonych".

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, którą cytuje TVN24, sprawa ta otrzymała już swoją sygnaturę. Nie ma natomiast jeszcze terminu rozpoczęcia postępowania. Wyznaczono już jednak sędziego, który zajmie się jego prowadzeniem. Jest nim Anna Bator-Ciesielska. To sędzia z ponad 25-letnim stażem.

Kim jest sędzia Anna Bator-Ciesielska?

Jak czytamy na stronie TVN24, sędzia rozstrzygała w wielu sprawach karnych, w tym w sprawach zorganizowanych grup przestępczych. Była prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

W swojej karierze skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące m.in. statusu Krajowej Rady Sądownictwa, na skutek czego rzecznik dyscyplinarny sędziów postawił jej zarzuty dyscyplinarne i wystąpił do Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach orzeczniczych. Jednak Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie wyraziła na to zgody.

W 2015 roku były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński oraz jego ówczesny zastępca Maciej Wąsik zostali nieprawomocnie skazani na trzy lata pozbawienia wolności m.in. za nadużycia władzy i nielegalne działania operacyjne CBA podczas tzw. afery gruntowej z 2007 r. Obaj politycy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, zanim w sprawie Kamińskiego i Wąsika zapadł prawomocny wyrok. Mając na uwadze decyzję prezydenta, w 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ta decyzja zapoczątkowała spór kompetencyjny w odniesieniu do warunków stosowania prawa łaski.

Tuż przed wydaniem najnowszej decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej Kamińskiego i Wąsika, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta, wobec czego jego decyzja ma charakter ostateczny, a SN nie może jej kwestionować. 6 czerwca Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że orzeczenie TK ws. sporu kompetencyjnego "nie wywołało żadnych skutków prawnych", a SN miał możliwość rozpatrzenia tych kwestii.

Jest pisemne uzasadnienie Sądu Najwyższego ws. Kamińskiego i Wąsika

SN podkreślił znaczenie sprawy Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali ułaskawieni przez Andrzeja Dudę

Sąd Najwyższy podkreślił w swoim uzasadnieniu, że sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest ważna nie tylko w kontekście wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości związanych z działaniami podejmowanymi przez obu polityków, ale ma także znaczenie o charakterze uniwersalnym.

"Sąd pierwszej instancji dopatrzył się w działaniach oskarżonych przekroczenia uprawnień, działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego, a także realizacji znamion szeregu innych czynów zabronionych. Wydany przezeń wyrok nie doczekał się jednak weryfikacji merytorycznej w toku kontroli instancyjnej. Podkreślić trzeba, że weryfikacja taka była nie tylko wymagana prawem, ale i pożądana z perspektywy interesu publicznego. Znaczenie niniejszej sprawy wykracza daleko poza interesy oskarżonych oraz pokrzywdzonych. Rozstrzygnięcie jej co do istoty wymagało bowiem zdekodowania standardu działania organów ścigania w ramach stosowania kontroli operacyjnej i prowokacji" - czytamy w uzasadnieniu SN.