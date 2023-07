NATO zwiększy wydatki na obronność. Jest też ważna decyzja w sprawie Ukrainy

Zobacz wideo Dutkiewicz: Powinniśmy rozpocząć rozmowy na temat źródeł finansowania odbudowy Ukrainy

W piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował o ważnych ustaleniach Sojuszu, które podjęto na kilka dni przed szczytem w Wilnie. Właśnie na tym spotkaniu, zaplanowanym na 11 i 12 lipca, powstanie Rada NATO-Ukraina, by zacieśnić współpracę z Kijowem. Oznacza to podniesienie rangi już istniejącej Komisji NATO-Ukraina. Rada stanie się platformą konsultacji pomiędzy Kijowem a Sojuszem, także w wypadkach kryzysowych. Do stolicy Litwy na obrady przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. NATO planuje również "zwiększyć wydatki na obronność Sojuszu o 8,3 proc". Stoltenberg podkreślił, że jest to największy wzrost od lat.

REKLAMA

Przywódcy krajów członkowskich mają w trakcie spotkania w Wilnie zaakceptować kompleksowy plan zbliżania Ukrainy do Zachodu. Chodzi przede wszystkim o wieloletnią pomoc w tworzeniu nowoczesnej armii, ale także środki na odbudowę kraju. Politycy z krajów NATO mają także w Wilnie potwierdzić deklarację, że Ukraina zostanie w przyszłości przyjęta do Sojuszu, choć żadna data prawdopodobnie nie zostanie podana.

Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy wzywają NATO do podjęcia działań przeciw zagrożeniom ze strony Rosji

Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy - Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Egils Levits - wezwali NATO do podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniom ze strony Rosji. W liście opublikowanym m.in. przez litewski pałac prezydencki, wskazali na zmieniającą się sytuację na Białorusi. Prezydenci podkreślili, że współpraca Rosji i Białorusi wpłynęła na pogorszenie bezpieczeństwa w regionie i na całym obszarze euroatlantyckim. "Terytorium Białorusi i jej zasoby są wykorzystywane przez Rosję do nielegalnej i brutalnej agresji na Ukrainę, co świadczy o coraz ściślejszej integracji militarnej obu państw" - czytamy w dokumencie. Przywódcy Polski, Litwy i Łotwy wskazują, że ostatnim przejawem tej integracji było rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla społeczeństw tych państw. "To kolejne rażące naruszenie Aktu NATO-Rosja i dowód na to, że dokument ten już nie obowiązuje" - piszą prezydenci.

Przywódcy państw zwracają także uwagę, że rozmieszczenie na Białorusi rosyjskich najemników z Grupy Wagnera i ich przywódcy Jewgienija Prigożina może być zachętą dla reżimu w Mińsku do wywołania nowej fali migracji i kryzysu humanitarnego na granicach Unii Europejskiej. Ich zdaniem Białorusinom potrzebny jest jasny sygnał, że dla Sojuszu ważna jest wizja "demokratycznej, stabilnej i dobrze prosperującej Białorusi, niezależnej od woli Rosji i wewnętrznych konfliktów Kremla". Przed szczytem NATO w Wilnie Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Egils Levits proponują konkretne działania, aby poprawić sytuację bezpieczeństwa. Są to m.in. przegląd programu odstraszania nuklearnego i jego adaptacja do nowych realiów, wzmocnienie flanki wschodniej NATO oraz zwiększenie wydatków na obronę przekraczających 2 procent PKB i zwiększenie odporności sojuszników na zagrożenia hybrydowe.

Jest decyzja USA: Ukraina dostanie amunicję kasetową. Obawy o kontrofensywę

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: