Prasa: Jest decyzja USA. Ukraina dostanie amunicję kasetową. Obawy o tempo kontrofensywy Kijowa

Piątkowa decyzja Białego Domu omija amerykańskie prawo z 2009 roku, które zakazuje produkcji, używania i eksportu amunicji kasetowej - informuje "Washington Post". Żeby dostarczyć amunicję kasetową Ukrainie, administracja Joe Bidena wykorzysta zapis w przepisach pozwalający wykorzystać rezerwy Departamentu Obrony w przypadku "istotnym dla bezpieczeństwa narodowego". Z tego powodu nie jest wymagana zgoda Kongresu. Dziennik podkreślił, że decyzja zapadła "w związku z obawami o tempo kontrofensywy Kijowa i kurczące się zachodnie zapasy konwencjonalnej artylerii oraz po wewnętrznej debacie na temat tej kontrowersyjnej broni".

Wcześniej Reuters informował, że Stany Zjednoczone ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Agencja powoływała się na wysokich urzędników administracji prezydenta USA Joe Bidena, którzy przekazali, że pakiet pomocy dla Kijowa obejmie amunicję kasetową do dział kal. 155 mm. Jeden z urzędników podkreślił, że temat amunicji kasetowej był "negocjowany przez co najmniej tydzień".

Human Rights Watch wezwała Rosję i Ukrainę do zaprzestania używania tego rodzaju broni i wezwała Stany Zjednoczone, aby jej nie dostarczały. Przedstawiciele organizacji wskazali, że obie strony wojny stosują broń, która zabija cywilów. Amunicja kasetowa jest zakazana w ponad 120 krajach, może być wystrzeliwana z dział i wyrzutni rakietowych albo zrzucana z samolotów. Zwykle uwalnia dużą liczbę mniejszych bomb, które mogą eksplodować na dużych obszarach. - Te bomby, które nie eksplodują, stanowią zagrożenie przez lata po zakończeniu konfliktu - wskazuje Human Rights Watch.

Jest zgoda UE na dozbrojenie Ukrainy. "Historyczny akt"

Ważne decyzje ws. dozbrojenia Ukrainy zapadły też w Europie. Zgodnie z najnowszym porozumieniem Unia Europejska chce przeznaczyć pół miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji. To ważne dla Ukrainy, która jej pilnie potrzebuje, aby walczyć z Rosją. Polska zabiegała o kontrakty w ramach mobilizacji europejskiego przemysłu - jesteśmy jednym z głównych producentów typów amunicji potrzebnej Ukrainie. Były premier Jerzy Buzek nazwał porozumienie historycznym. Poinformował na Twitterze, że Parlament Europejski wywalczył między innymi wsparcie dla polskich małych i średnich firm, w tym zakładów produkujących proch do amunicji, m.in. tych w Polsce.

Prace nad przepisami były prowadzone w ekspresowym tempie. Projekt regulacji Komisja Europejska przedstawiła na początku maja, a Parlament Europejski zgodził się na pilną procedurę, by zatwierdzić nowe przepisy jeszcze przed wakacjami. Stanie się to na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Potwierdzić zamiany muszą jeszcze także kraje członkowskie. Niektórzy członkowie UE mówią wprost o przełomie, zwłaszcza jeśli o chodzi pieniądze na zwiększenie europejskiej produkcji. Komisja dopuściła bowiem korzystanie z funduszy spójności, co nie było takie oczywiste wcześniej, bo te fundusze z założenia nie mogą finansować dozbrajania.

Ukraiński Sztab Generalny: Bardzo wysokie prawdopodobieństwo kolejnych nalotów Rosji

"Prawdopodobieństwo rosyjskich ataków i nalotów na Ukrainę pozostaje bardzo wysokie" - czytamy w piątkowym raporcie ukraińskich sił zbrojnych. Minionej nocy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę dronami Szahed. "Informacje dotyczące konsekwencji tego ataku terrorystycznego są ustalane" - informuje dowództwo w Kijowie.

W dokumencie wspomniany jest też między innymi atak na Lwów rakietami Kalibr ze środy na czwartek, w którym - według najnowszych danych - zginęło 10 osób. Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że ratownicy odnaleźli w gruzach ciało kobiety. Łącznie Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 11 rakiet. 7 z nich zostało zestrzelonych przez obronę powietrzną Lwowa, 3 trafiły w budynki w mieście, a jeden - w dom w obwodzie czerkaskim. W ciągu minionej doby Rosja przeprowadziła łącznie 57 nalotów, w tym 4 dronami Szahed - każdy z nich został zniszczony przez ukraińską obronę powietrzną. Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje bez zmian. Jednak niektóre jednostki sił zbrojnych Białorusi wykonują swoje zadania przy granicy z Ukrainą.

