"Najbardziej śmiercionośna granica na świecie". Jak i gdzie żyją ci, którzy jej nie przekraczają

"Statek zaczął tonąć w nocy. Wybuchła panika, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wszyscy próbowali się ratować, skacząc do morza. Kiedy skoczyłem, pomyślałem, że to moje ostatnie tchnienie. Zacząłem płynąć, ile tylko miałem siły, dopóki nie przypłynęła łódź i mnie nie uratowała" - opowiadał 24-latek, który przeżył katastrofę kutra rybackiego na Morzu Jońskim, do której doszło 14 czerwca tego roku. O tragedii, w której zginęło 79 osób, a los setek jest nieznany, mówiło się niewiele. Służby uratowały 104 osoby. "To, co się stało w Grecji, jest konsekwencją braku bezpiecznych i legalnych dróg przybycia do Europy. Sama podróż to również przemoc i nadużycia, w przypadku kobiet - często na tle seksualnym. Osobom potrzebującym schronienia odmawia się bezpieczeństwa, przymyka oczy na wysokie ryzyko związane z przekroczeniem granicy. Są one również narażone na zatrzymanie, aresztowanie i deportację" - ocenia dyrektorka Lekarzy bez Granic w Polsce Draginja Nadaždin.

"Najbardziej śmiercionośna granica na świecie"

Z danych UNHCR, biura ds. uchodźców przy ONZ, wynika, że w 2022 roku przemieszczonych w wyniku wojen, prześladowań, przemocy i łamania praw człowieka zostało 110 mln ludzi. O 19 mln więcej niż rok wcześniej - to efekt wojny w Ukrainie. Ok. 1,5 mln ludzi z Ukrainy znalazło schronienie w Polsce. Barometr Humanitarny Lekarzy bez Granic wskazał, że w poprzednim roku aż 88 proc. Polek i Polaków choć raz zaangażowało się w pomoc na rzecz innych ludzi lub społecznie ważnego celu. To aż o 30 punktów procentowych więcej niż odnotowano w analogicznych badaniach przeprowadzonych rok wcześniej.

Niezależnie od powodu opuszczenia domu, ludzie obierając drogę do bardziej bezpiecznego świata, często muszą zmierzyć się z ogromnymi trudnościami na szlakach, narażając swoje zdrowie, a nawet życie. Tragiczna katastrofa statku u wybrzeży Grecji sprzed kilku dni to kolejne wydarzenie, któremu można było zapobiec. Te zgony zwiększą i tak już przerażającą liczbę 1 166 osób, które straciły życie na morzu od początku tego roku, czyniąc Morze Śródziemne najbardziej śmiercionośną granicą na świecie

- wskazuje szefowa Lekarzy bez Granic. Ci, którzy nie wybierają śmiertelnie trudnych wyzwań drogi żyją w obozach dla uchodźców, zmagając się z trudnymi wyzwaniami życia na miejscu.

Ajmot Ullah jest uchodźcą Rohingya, który wraz z żoną uciekł do Bangladeszu w 2017 roku. Ma trzech synów Źródło: Lekarze bez Granic, Farah Tanjee

Bangladesz: Koks Badźar

W 2017 roku ponad 700 000 osób należących do muzułmańskiej grupy etnicznej Rohindża zostało wysiedlonych w wyniku masowej kampanii ukierunkowanej przemocy w Mjanmie i przekroczyło granicę do Koks Badźar w Bangladeszu. Tym samym dołączyło do ponad 200 tysięcy Rohindża, którzy schronili się tam w poprzednich latach. Władze Bangladeszu zbudowały schronienia z bambusa i plastiku, aby ugościć nowo przybyłych na obszarze 25 kilometrów kwadratowych pagórkowatego terenu leśnego, który stał się największym obozem dla uchodźców na świecie.

W badaniu opinii społeczności na temat wody i urządzeń sanitarnych z 2022 roku oceniono usługi wodne, sanitarne i higieniczne w obozach. Ocena, która jest kontynuacją wyników podobnego badania Lekarzy bez Granic przeprowadzonego w 2018 roku, wykazała, że jakość wody dostępnej w obozach znacznie się poprawiła i wskazuje na funkcjonujący system gospodarki odpadami. Zwrócono jednak uwagę na nieodpowiednią infrastrukturę sanitarną i niewystarczającą dostępność wody.

Trzy czwarte ankietowanych gospodarstw domowych zgłosiło, że latryny były przepełnione. Ponad połowa stwierdziła, że widoczne były odchody, a ich zaopatrzenie w wodę było ograniczone. Jedna czwarta gospodarstw domowych wskazała również na brak pojemników na odpady. Stwierdzono, że nagromadzenie zanieczyszczonej wody w obozach stanowi środowisko lęgowe dla komarów, które rozprzestrzeniają malarię i dengę. Tylko w czerwcu i lipcu 2022 roku ośrodki Lekarzy bez Granic przyjęły do leczenia 248 pacjentów z dengą.

Syria, obóz Al-Hol Żródło: Lekarze bez Granic, FLORENT VERGNES

Syria: Al-Hol

Al-Hol był kiedyś obozem humanitarnym, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego, tymczasowego zakwaterowania i usług humanitarnych osobom przesiedlonym w wyniku konfliktu w Syrii i Iraku. Jednak charakter obozu od dawna odbiegał od tego celu i coraz bardziej przekształcał się w niebezpieczne więzienie na świeżym powietrzu.

Ludzie mieszkający w obozie żyją w trudnych warunkach, narażeni na przemoc i wyzysk. W 2021 roku w obozie umarło 79 dzieci - ich śmierć stanowiła 35 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych w obozie Al-Hol. Wśród nich były dzieci, które zginęły po potrąceniu przez ciężarówki z wodą, utonęły w kałużach brudnej wody lub zostały zabite w wyniku aktów przemocy. Pod koniec 2022 roku w obozie było 53 tys. osób. Połowa mieszkańców ma mniej niż 12 lat. Przetrzymywanie ludzi na czas nieokreślony jest krótkowzrocznym środkiem, który stosują grupy zbrojne, w tym ISIS. Sytuacji przesiedleńców i uchodźców nie można rozwiązać bez zaspokojenia ich potrzeb i bez zapewnienia niezbędnej ochrony, dostępu do procesu prawnego i powrotu do swoich krajów, do swoich rodzin i społeczności.

Kenia, uchodźcy zbierający wodę w punkcie wodnym w obozie w Dadaab. Żródło: Lekarze bez Granic, Paul Odongo

Kenia: Daadab

Trzy obozy dla uchodźców, które tworzą kompleks Dadaab, położony w północno-wschodnim regionie Kenii, są domem dla ponad 300 000 uchodźców, w większości z sąsiedniej Somalii. W trzech obozach Dagahaley, Ifo i Hagadera przebywa obecnie ponad 245 000 zarejestrowanych uchodźców, z których wielu mieszka w obozach od ponad trzech dekad. Obozy przyjmują również ponad 124 000 niezarejestrowanych uchodźców, w tym 67 000, którzy przybyli w 2022 roku.

Ich populacja gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach z powodu przedłużającej się suszy w Somalii, co doprowadziło do poważnego przeludnienia i zwiększonej presji na istniejące usługi, w tym dostawy wody pitnej i latryn oraz do wybuchu epidemii cholery. Kenijskie ministerstwo zdrowia i agencje humanitarne przeprowadziły szczepienia przeciwko cholerze i kampanie promocji zdrowia, aby pomóc ludziom chronić się przed chorobą, ale ograniczenie epidemii będzie wymagało poprawy infrastruktury wodnej i sanitarnej. W samym Dagahaley Lekarze bez Granic zgłosili ponad 1 120 przypadków cholery i dwa zgony od początku wybuchu epidemii w listopadzie 2022 roku. Kenijski rząd ogłosił plany ponownego otwarcia czwartego obozu Ifo 2, aby pomieścić nowo przybyłych i zmniejszyć obciążenie zasobów w istniejących obozach.

Czad: Adré

Odkąd rozpoczął się konflikt w Sudanie, w 2009 roku, ranni docierają do czadyjskiego miasta Goungour, skąd są następnie kierowani przez Ministerstwo Zdrowia i zespoły Lekarzy bez Granic do szpitala w Adré. Najmłodszy przyjęty pacjent miał trzy lata. Pracując w Adré od 2021 roku, zespoły Lekarzy bez Granic współpracują z czadyjskimi władzami. Dotychczas ponad 30 000 dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze w Koufroun, Diza, Midjiguilta i Goungour. Uchodźcy z Zachodniego Darfuru donoszą o bardzo niepokojących scenach przemocy, w których uzbrojeni mężczyźni strzelają do ludzi próbujących uciec pieszo, wioski są plądrowane, a ranni umierają. W szpitalach na miejscu brakuje personelu, sprzętu i energii elektrycznej, co wpływa na ich zdolność do funkcjonowania, o ile nie zostały już wyłączone z działania przez zniszczenia i grabieże.

Wraz z nadejściem pory deszczowej pogorszą się i tak już bardzo niepewne warunki życia w prowizorycznych obozach, a wylewy rzek skomplikują możliwości przemieszczania się i zaopatrzenia. Tym bardziej, że okresowi temu co roku towarzyszy bardzo wysoka zachorowalność na malarię i odpowiada on najtrudniejszym miesiącom pod względem braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia dzieci w regionie.

Czad, Adré Źródło: Lekarze bez Granic, Mohammad Ghannam

Grecja: Lesbos

Migranci i migrantki, którzy docierają na Lesbos, są wysyłani do dwóch ośrodków w zależności od miejsca przybycia: Mavrovouni i Megala Therma. W Mavrovouni, jednym z kilku finansowanych przez UE ośrodków (tzw. zamknięte ośrodki o kontrolowanym dostępie, CCAC), w 2023 r. zakwaterowano do 2700 osób. CCAC były przedstawiane jako miejsca poprawy warunków życia migrantów, ale zostały zaprojektowane, aby poważnie ograniczyć możliwość przemieszczania się i umożliwić przetrzymywanie ludzi w placówkach przypominających więzienie. 17 maja greckie władze przestały zapewniać żywność osobom z przyznanym statusem uchodźcy i osobom, którym odmówiono ochrony międzynarodowej oraz ogłosiły plany ich eksmisji. Co więcej, dzieci z rodzin, którym odmówiono ochrony międzynarodowej, zostały pozbawione numerów ubezpieczenia społecznego, co uniemożliwia im otrzymanie podstawowych szczepień, naruszając ich prawa.

W Megala Therma, na północnym wybrzeżu Lesbos, gdzie Lekarze bez Granic zapewniają opiekę zdrowotną od 2020 roku, sytuacja jest alarmująca. Dawniej był to rządowy ośrodek kwarantanny COVID-19. Obecnie przebywają w nim migranci, zanim zostaną przeniesieni do ośrodka Mavrovouni. Osoby przebywające w Megala Therma nie są rejestrowane. Zanim zostaną przeniesione do Mavrouvoni, są tam arbitralnie przetrzymywane przez wiele dni, w niektórych przypadkach przez ponad dwa tygodnie. Warunki życia w Megala Therma są ciężkie. Ludzie są umieszczani w przepełnionych jednostkach mieszkalnych dla uchodźców bez łóżek, czasami 14 osób jest ściśniętych w miejscu przeznaczonym dla pięciu osób. Placówka jest również odizolowana, co znacznie utrudnia dostęp w nagłych wypadkach medycznych.

Pomoc humanitarna dla osób docierających na wyspę jest poważnie ograniczona ze względu na obawy przed kryminalizacją. Lekarze bez Granic są obecnie jedynym niezależnym podmiotem, który udziela pomocy migrantom przybywającym na Lesbos.

Ukraina: uchodźcy i przesiedleńcy wewnętrzni

W wyniku wojny pięć milionów ludzi pozostaje wewnętrznie przesiedlonych i często mieszka w schroniskach w niestabilnych warunkach. Chociaż liczba przesiedleńców przybywających do miast takich jak Winnica i inne miasta na zachodzie kraju jest mniejsza niż na początku wojny, ludzie nadal przybywają każdego dnia, potrzebując dostępu do podstawowych usług. W ostatnim czasie liczbę przesiedleńców zwiększył atak na zaporę w Nowej Kachowce. Zniszczenia domów i infrastruktury oraz brak wody pitnej wymusiły ewakuację. W mieście Marganiec zespoły Lekarzy bez Granic przetransportowali pacjentów i pacjentki z tamtejszego szpitala do Dniepru, aby zapewnić ciągłość opieki.

W wielu miastach potrzeby przesiedleńców utrzymują się i prawdopodobnie znacznie wzrosną, ponieważ niektóre budynki o zmienionym przeznaczeniu wykorzystywane jako schronienie, takie jak szkoły, powrócą do pierwotnego celu. Ponadto sytuacja może ulec pogorszeniu wraz z nadejściem ostrej zimy. Wiele osób, które doznały wyniszczających urazów pilnie wymaga fizjoterapii i rehabilitacji. Jest też ogromna potrzeba zapewnienia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, w szczególności dzieciom, które doświadczyły skrajnej traumy, tracąc domy i bliskich, zmuszone do podróżowania po całym kraju. Lekarze bez Granic nadal obserwują wpływ wojny, w tym znaczny stres psychiczny, na przesiedleńców. Wielu z nich wciąż nie może wrócić do domu.

Lekarze bez Granic na całym świecie ratują zdrowie i życie ludzkie. Niosą pomoc medyczną najbardziej potrzebującym, często w trudnych warunkach konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych, epidemii. Niemal w całości finansują działania z prywatnych wpłat – dzięki czemu działają niezależnie, szybko i skutecznie. Misję można wspierać na stronie organizacji.

