Zniszczone flagi na grobach wagnerowców we Władywostoku. Wymazywanie Prigożyna i Grupy Wagnera?

Mimo entuzjastycznego podejścia części rosyjskich obywateli do "marszu sprawiedliwości" Jewgienija Prigożyna, które można było zobaczyć na nagraniach publikowanych w ubiegłym miesiącu, wielu zaczęło postrzegać wagnerowców jako wrogów. Według niedawnych informacji przekazywanych przez zagraniczne media, po buncie szefa Grupy Wagnera w Rosji trwają intensywne działania nad "wymazaniem Prigożyna" z historii. Ostatnio władze federacji m.in. zablokowały strony powiązane z formacją.

Rosja. Zniszczone flagi na grobach wagnerowców we Władywostoku

Jak poinformowały rosyjskie media, na Cmentarzu Morskim we Władywostoku nieznani sprawcy zniszczyli mogił poległych wagnerowców. Jako pierwszy sprawę nagłośnił jeden z mieszkańców odwiedzających cmentarz, który zarejestrował zniszczone flagi i symbole na nagraniu opublikowanym w sieci. Według autora filmu na grobach początkowo znajdowały się chorągwie Grupy Wagnera, jednak po buncie Prigożyna natychmiast zastąpiono je cywilnymi rosyjskimi flagami. Ostatnio niezidentyfikowani dotąd sprawcy odcięli znaczną ich część, przez co na wygiętych masztach pozostały jedynie biało-niebiesko-czerwone resztki materiału.

Istotny pozostaje fakt, że z okolicy usunięto wszystkie flagi z symbolami Grupy Wagnera. Sprawcy pozostawili jednak nietknięte sztandary m.in. piechoty morskiej i wywiadu wojskowego. Symbole te widnieją na grobach najemników z uwagi na ich przeszłość. Część wagnerowców, stanowiących trzon formacji, w przeszłości było rosyjskimi żołnierzami, a także funkcjonariuszami resortów siłowych.

Władywostok. Jeden z grobów mógł należeć do skazanego za morderstwo

Jak poinformował ukraiński serwis informacyjny svoboda.org w jednym ze zniszczonych grobów pochowany został Nikita Kokyrtski. Przestępca o tym samym imieniu w 2011 roku został skazany na 15 lat więzienia za zabójstwo. Według sądu mężczyzna wraz ze swoim wspólnikiem próbowali przejąć mieszkanie emerytki. Kiedy ta stawiła opór, Kokyrtski włamał się do jej lokum, a następnie udusił ją plastikową torbą. Śmierć Nikity Kokyrtskiego nigdy nie została podana do wiadomości publicznej. Według informacji podanych na stronie focus.ua do podobnych przypadków niszczenia rosyjskich grobów dochodziło także w rejonie obwodu włodzimierskiego, tambowskiego, Zabajkala i Kurska.