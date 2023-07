Tragiczny pożar w Mediolanie. Ofiary śmiertelne i wielu rannych

Agencja ANSA podaje, że pożar wybuchł tuż przed północą na pierwszym piętrze budynku, który mieści 210 miejsc dla seniorów.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru w stolicy Lombardii. Na miejscu nadal działają służby, a ulica Via dei Cinquecento pozostaje wyłączona z ruchu. Policja informuje, że wstępnie wyklucza, że przyczyną wybuchu ognia było podpalenie. Obiekt nie nadaje się do użytku.

Tragiczny pożar w Mediolanie. Nie żyje sześć osób, wielu rannych

Agencja ANSA informuje, że wśród ofiar jest pięć kobiet i mężczyzna. Dwie osoby zmarły na skutek silnych płomieni, a cztery zatruły się dymem. Stan trzech jest bardzo ciężki.

Pozostali ranni mają lekkie objawy zatrucia dymem. W akcję włączonych było 11 karetek pogotowia i kilka oddzielnych zespołów ratowniczych.

