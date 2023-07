Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Zgodnie z najnowszym porozumieniem Unia Europejska chce przeznaczyć pół miliarda euro na zwiększenie produkcji amunicji. To ważne dla Ukrainy, która jej pilnie potrzebuje, aby walczyć z Rosją. Polska zabiegała o kontrakty w ramach mobilizacji europejskiego przemysłu - jest jednym z głównych producentów typu amunicji potrzebnej Ukrainie. Były premier Jerzy Buzek nazwał to porozumienie historycznym. Poinformował na Twitterze, że Parlament Europejski wywalczył między innymi wsparcie dla polskich małych i średnich firm, w tym zakładów produkujących proch do amunicji, m.in. tych w Polsce.

Jest zgoda UE na zwiększenie produkcji amunicji, by dozbroić Ukrainę

Prace nad przepisami w tej sprawie były prowadzone w ekspresowym tempie. Projekt regulacji Komisja Europejska przedstawiła na początku maja, a Parlament Europejski zgodził się na pilną procedurę, by zatwierdzić nowe przepisy jeszcze przed wakacjami. Stanie się to na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Potwierdzić to porozumienie muszą jeszcze także kraje członkowskie. Niektórzy członkowie UE mówią wprost o przełomie, zwłaszcza jeśli o chodzi pieniądze na zwiększenie europejskiej produkcji. Komisja dopuściła bowiem korzystanie z funduszy spójności, co nie było takie oczywiste wcześniej, bo te fundusze z założenia nie mogą finansować dozbrajania.

Reuters: USA ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, obejmie amunicję kasetową

Reuters poinformował z kolei, że Stany Zjednoczone ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Agencja powołuje się na wysokich urzędników administracji prezydenta USA Joe Bidena, którzy przekazali, że pakiet pomocy dla Kijowa obejmie amunicję kasetową do dział kal. 155 mm. Jeden z urzędników podkreślił, że temat amunicji kasetowej był "negocjowany przez co najmniej tydzień". Biały Dom przyznał, że wysłanie amunicji kasetowej na Ukrainę jest "aktywne rozważane", a Reuters zwraca uwagę na to, że Joe Biden musiałby podpisać zrzeczenie się, podobne do tego, które zostało podpisane w sprawie eksportu technologii amunicji kasetowej do Korei Południowej w 2021 roku.

Organizacja Human Rights Watch wezwała Rosję i Ukrainę do zaprzestania używania amunicji kasetowej i wezwała Stany Zjednoczone, aby jej nie dostarczały. Jej przedstawiciele wskazali, że obie strony wojny stosują broń, która zabija ukraińskich cywilów. Ustawa z 2009 roku zakazuje eksportu amerykańskiej amunicji kasetowej.

Amunicja, zakazana w ponad 120 krajach, zwykle uwalnia dużą liczbę mniejszych bomb, które mogą zabijać bez wyjątku na dużym obszarze, zagrażając cywilom. Bomby, które nie eksplodują, stanowią zagrożenie przez lata po zakończeniu konfliktu. W pakiecie pomocowym, który w piątek ma ogłosić Pentagon, znajdzie się również amunicja do artyleryjskich systemów rakietowych o wysokiej mobilności - HIMARS, bojowe pojazdy Bradley i transportery opancerzone Stryker. Wartość pakietu ma znacznie przekroczyć kwotę pół miliarda dolarów.

Ukraiński MON potwierdza: Zniszczyliśmy duży rosyjski skład

