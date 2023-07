Rosja. Płonie kultowa restauracja w Moskwie. Wewnątrz słychać odgłosy eksplozji

O zdarzeniu poinformował kanał REN TV na Telegramie. "Kawiarnia 'Puszkin' zapaliła się w centrum Moskwy" - czytamy. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

Rosja. Płonie kultowa restauracja w Moskwie

Pożar wybuchł koło godzin 20 czasu lokalnego w czwartek 6 lipca. Restauracja znajduje się w centrum Moskwy na Bulwarze Twerskim i jest jednym z najbardziej znanych punktów gastronomicznych. Gazeta.ru podaje, że do pożaru miało dojść na dachu dwóch pobliskich lokali, ale to w Puszkinie sytuacja zdaje się być bardziej złożona. Ze środka mają dochodzić odgłosy eksplozji. Według starhit.ru to prawdopodobniej odgłosy wybuchu butli z gazem w kuchni. Wszyscy pracownicy i goście mieli zostać ewakuowani, jak na razie brak doniesień o ofiarach czy osobach rannych. Według nieoficjalnych informacji, gdy w lokalu doszło do pożaru, w środku świętowane było wesele.

Restauracja została otwarta w 1999 roku. Jak czytamy, w przeszłości pojawiły się w niej takie osobistości jak Angelina Jolie, Cher, Will Smith i Bill Clinton. "Kelnerzy są ubrani w stare stroje, znają angielski i dla każdego dania mogą nie tylko opowiedzieć historię stworzenia, ale także przeczytać wiersz swojego ulubionego poety" - przytacza starhit.ru.

"Jakim Prigożynem dzisiaj jesteś?" Wyciekły zdjęcia biznesmena w perukach

Kolejny pożar w Moskwie

To nie pierwszy pożar w Moskwie tego dnia. Wcześniej w czwartek ogień zajął budynek centrum biznesowego w pobliżu stacji metra Belorusskaja na północy miasta. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby. Tego samego dnia w jednym z mieszkań z Moskwy eksplodował natomiast telewizor.