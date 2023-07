Organizowali wyprawę łodzią Titan, teraz wydali oświadczenie. "Zawieszamy wszystkie operacje"

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszyły im gradobicia, ulewy i silny wiatr

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży Kanady. Celem wyprawy była turystyczna podróż do wraku Titanica, który osiadł cztery tysiące metrów pod wodą. Podróż była obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions. Łączność z załogą utracono dwie godziny po zanurzeniu okrętu. Pilot i czterech pasażerów zostali uznani za zmarłych w czwartek 22 czerwca. Tego samego dnia Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono szczątki łodzi Titan, co wskazuje, że doszło do "katastrofalnej implozji" jej kadłuba.

REKLAMA

OceanGate poinformowało w czwartek, że zawiesza swoje wyprawy. "Zawieszamy wszystkie operacje poszukiwawcze i komercyjne" - napisano w oświadczeniu. OceanGate posiada kilka innych łodzi podwodnych poza Titanem, ale firma twierdzi, że żaden z nich nie zejdzie pod powierzchnię w najbliższym czasie.

Katastrofa łodzi Titan. Zginęło pięć osób

Na pokładzie znajdowało się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz założyciel OceanGate Stockton Rush. OceanGate przeprowadziło ponad 14 ekspedycji i ponad 200 zanurzeń na Pacyfiku, Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, według strony internetowej firmy. Koszt wzięcia udziału w wyprawie do wraku Titanica wynosił 250 tysięcy dolarów za pasażera.

Były doradca OceanGate: "Próbowali przerwać opadanie"

Były doradca OceanGate Rob McCallum w rozmowie z "The New Yorker" przekazał, że krótko przed zaginięciem Titana, łódź próbowała wynurzyć się na powierzchnię. - Zrzucili balast i próbowali przerwać opadanie na dno - powiedział McCallum. Ekspert dowodził wcześniej wyprawami do wraku Titanica, a także innych miejsc na dnie oceanu. Jak przekazał, następnie utracono łączność z łodzią. McCallum jest jednak pewien, że pasażerowie wiedzieli, że ze statkiem dzieje się coś złego. - Raport, który otrzymałem natychmiast po zdarzeniu, na długo przed tym, jak uznano łódź za zaginioną, mówił o tym, że Titan schodził na głębokość 3,5 tys. metrów - opisał były doradca OceanGate.

Katastrofa łodzi podwodnej Titan. Opublikowano ostatnie zdjęcie syna i ojca