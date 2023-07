W zeszłym tygodniu obywatel Iraku spalił przed meczetem w Sztokholmie Koran, co wywołało oburzenie w środowisku muzułmańskim. W związku z sytuacją szwedzki rząd rozważa wprowadzenie zakazu palenia księgi muzułmańskiej w kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszyły im gradobicia, ulewy i silny wiatr

Szwecja rozważa wprowadzenie zakazu palenia ksiąg religijnych

6 lipca minister sprawiedliwości Gunnar Strommer w rozmowie z dziennikarzami gazety "Aftonbladet" przekazał najnowsze plany rządu. Według polityka Szwecja stała się "priorytetowym celem ataków terrorystycznych" - przekazała gazeta. - Mamy za sobą półroczne doświadczenie. Widzieliśmy aresztowania w Szwecji w związku z podejrzeniem przygotowania do przestępstw terrorystycznych. W Niemczech doszło do aresztowań w związku z podejrzeniem przygotowania do przestępstw terrorystycznych przeciwko Szwecji - powiedział Strommer.

Podpalenie Koranu przed meczetem w Sztokholmie. Incydent zaszkodzi Szwecji?

- Widzimy również, że spalenie Koranu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, wygenerowało zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego - dodał minister. W związku z częstym niszczeniem Koranu w Szwecji rząd rozważa zmianę przepisów. - Prace analityczne trwają. Musimy zadać sobie pytanie, czy obecny porządek jest dobry, czy też jest powód, aby go zmienić - dodał minister.

Szwecja. Wydano zgodę na demonstrację przed meczetem. Ma spłonąć Koran

Koran spalony w Sztokholmie

Przypomnijmy, 28 czerwca szwedzka policja wyraziła zgodę na demonstrację przed meczetem w Sztokholmie. Organizator zapowiadał, że zamierza wówczas spalić Koran - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. Protestującu "podarł strony egzemplarza Koranu, wytarł nim buty, po czym włożył do środka bekon i podpalił" - podała Agencja Reutera.



Na początku roku do podobnej sytuacji doszło podczas antytureckiego protestu. Wówczas również doszło do spalenia Koranu. Turcja nie kryła swojego oburzenia i na szali stawiała swoją zgodę na akcesję Szwecji do NATO.