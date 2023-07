Media w USA: Coraz więcej ataków rekinów na plażach. Drony w akcji

Jak przekazał we wtorek Departament Policji Hrabstwa Suffolk, we wschodniej części tego regionu doszło do trzech ataków, w związku z czym władze zwiększyły liczbę patroli na plażach i używają dronów do przeszukiwania wody.

REKLAMA

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszyły im gradobicia, ulewy i silny wiatr

Pięć ugryzień w ciągu dwóch dni na Long Island w USA. Media: To rekiny

CNN podaje, że już około 50 rekinów zostało zauważonych przez drona w pobliżu Robert Moses Beach we wtorek rano. Tego samego dnia podczas pływania została ugryziona 15-letnia dziewczyna. Z kolei na plaży Kismet w Fire Island został pogryziony 15-letni chłopiec - przekazała policja w Suffolk. Chłopak został pogryziony w piętę oraz palce stóp. Zdołał dopłynąć do brzegu, gdzie pomocy medycznej udzielił mu plażowicz. Obrażenia nie zagrażają jednak życiu nastolatków.

Kolejna ugryziona osoba to 47-letni mężczyzna pływający w wodzie przy plaży Quogue Village na Long Island. Ugryzienie pozostawiło rany szarpane na kolanie i pochodziło od "większego zwierzęcia morskiego". Według wstępnych ustaleń był to rekin. Poszkodowani zostali także 49-letni mężczyzna oraz kobieta na plaży Pines Beach. Tamtejszy departament policji zachęca do dalszego korzystania z plaży, ale wezwał pływaków do zachowania czujności i wypatrywania rekinów lub stad ryb, które mogą przyciągać drapieżniki.

Incydenty sprawiły, że niektóre miasta na Long Island zwiększyły liczbę patroli przy użyciu dronów, helikopterów i łodzi. Przeszkoleni mają także zostać ratownicy. - Ludzie powinni zawsze pływać w grupach. Nie powinni pływać zbyt daleko od brzegu i powinni szczególnie unikać ryb przynętowych - powiedział Gavin Naylor, dyrektor Florida Program for Shark Research w rozmowie z CNN. Z danych zgromadzonych przez Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie wynika, że w ubiegłym roku na całym świecie doszło do 89 podobnych zdarzeń. 32 razy zwierzęta pogryzły ludzi, którzy sprowokowali je do takiego zachowania.

Rekiny w pobliżu katalońskich plaż. Zamknięto trzy kąpieliska