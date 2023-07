Grecja. Ujawniono przyczynę śmierci dwóch uczniów na wakacjach. Zmarli z różnych powodów

Wstępna sekcja zwłok ujawniła przyczynę śmierci dwóch irlandzkich nastolatków. Chłopcy zginęli w odstępie zaledwie kilku godzin podczas wakacji na greckiej wyspie Ios. Andrew O'Donnell i Max Wall wyjechali do Grecji, aby uczcić zdane egzaminy w szkole.

Według doniesień "The Mirror" wstępne ustalenia śledczych wskazują, że Andrew zmarł w wyniku upadku. Z kolei Max miał ponieść śmierć z powodu problemów z sercem. U chłopca w przeszłości zdiagnozowano problemy zdrowotne, które wymagały operacji organu. Pełne wyniki toksykologiczne i sekcja zwłok Irlandczyków będą przygotowywane przez co najmniej tydzień. Grecka policja nadal prowadzi dwa oddzielne śledztwa w sprawie śmierci uczniów na wakacjach.

Jak informowaliśmy w artykule niżej, Andrew zaginął w piątek w zeszłym tygodniu. Podczas poszukiwań jego przyjaciel Max miał gorzej się poczuć, a następnie zemdlał i został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Poszukiwania zaginionego 18-letniego ucznia zakończyły się znalezieniem jego ciała w pobliżu klifu znajdującego się niedaleko głównego miasta wyspy - Chora. Początkowo również przypuszczano, że chłopiec poniósł śmierć w wyniku obrażeń spowodowanych upadkiem.

Andrew O'Donnell i Max Wall byli przyjaciółmi. Niedawno ukończyli katolicką szkołę średnią St. Michael's College w Dublinie. Uczniowie udali się na wakacje do Grecji, aby uczcić zdane egzaminy. - To jest dokładnie koszmar, którego obawia się każdy rodzic, gdy dzieci wyjeżdżają na wakacje w dużych grupach. Po prostu nie chcesz otrzymać telefonu z informacją, że twoje dziecko zaginęło - powiedział dyrektor St. Michael's College Tim Kelleher, cytowany przez "The Mirror".