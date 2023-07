USA. Zuchwała kradzież samochodu z siedmiolatkiem w środku. Wszystko zarejestrowała kamera

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Chwile grozy przeżyli rodzice siedmioletniego Jaydena Kinga z Irvington w New Jersey, na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Chłopiec, który jest w spektrum autyzmu, siedział w zaparkowanym przed domem rodzinnym samochodzie, kiedy zuchwały złodziej podbiegł do niego, wsiadł za kierownicę i pospiesznie odjechał. Ojciec chłopca w tym czasie porządkował podwórko przed domem. - Najpierw pomyślałem, że nie zaciągnąłem ręcznego, dlatego samochód ruszył. Ale kiedy przyspieszył, już wiedziałem, że to coś innego - mówił Dwayne King w reportażu CBS.

USA. Ukradł samochód z siedmiolatkiem w środku. Chłopiec niebawem wrócił do rodziców

Mężczyzna natychmiast zaczął biec za samochodem, a mama chłopca zadzwoniła pod numer alarmowy. Całe zajście zarejestrował monitoring zainstalowany na terenie posesji państwa Kingów. Po kwadransie policjanci znaleźli w okolicy porzucony samochód z chłopcem w środku. - Wszystko było z nim w porządku. Był trochę zdezorientowany, gdzie są mama i tata, ale poza tym było dobrze. Żadnych zadrapań, dzięki Bogu - mówił ojciec Dwayne King.

Złodziej zostawił samochód na środku drogi, drzwi były otwarte, a Jayden w środku. Myślę, że kiedy się zorientował, że syn jest w środku, to zdał sobie sprawę, że porwanie dziecka to zupełnie inne przestępstwo niż kradzież samochodu

- powiedziała Avionne King. Rodzice siedmiolatka udostępnili policji nagranie z monitoringu, aby mogli zidentyfikować i odnaleźć złodzieja. Jak widać na początku nagrania, mężczyzna nie działał sam.

