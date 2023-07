Wołodymyr Zełenski odwiedzi Turcję. W Stambule spotka się z Recepem Tayyipem Erdoganem

Jak podała kancelaria prezydenta Erdogana, po rozmowach możliwa jest wspólna konferencja prasowa obu przywódców. Rozmowy mają dotyczyć między innymi wygasającego wkrótce porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża, ale także zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie.

Turcja wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO? "Nadszedł czas"

Członkostwo Szwecji w Sojuszu jest w zasięgu ręki - ocenił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego zdaniem możliwa jest pozytywna decyzja w tej sprawie i zniesienia weta przez Turcję.

Szef Sojuszu powiedział o tym po spotkaniu w kwaterze głównej NATO w Brukseli z udziałem przedstawicieli Szwecji i Turcji. W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele Finlandii, która wprawdzie od kwietnia jest w NATO, ale składała wniosek o członkostwo razem ze Szwecją i negocjowała porozumienie z Turcją w ubiegłym roku. Władze w Ankarze blokują wejście Szwecji do Sojuszu, bo zarzucają jej brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywają terrorystami. Stoltenberg powiedział, że podczas szczytu w Wilnie w przyszłym tygodniu jest możliwa zgoda Turcji na członkostwo Szwecji w Sojuszu. Zastrzegł, że nie oznacza to, iż ratyfikacja dokumentów akcesyjnych Szwecji przez Turcję nastąpi w ciągu kilku dni, ale, jego zdaniem, zielone światło jest możliwe. W poniedziałek szef NATO spotka się z przywódcami Szwecji i Turcji, by utorować drogę do porozumienia.

- Nadszedł czas, by Szwecja weszła do Sojuszu - podkreślił sekretarz generalny NATO. Jego zdaniem władze w Sztokholmie wypełniły wszystkie zobowiązania, od których Ankara uzależniała zgodę na ratyfikację dokumentów akcesyjnych. Jens Stoltenberg wymienił między innymi zniesienie embarga na dostawy broni, zmiany w konstytucji, nowe prawo antyterrorystyczne i ściślejszą współpracę z Turcją także przeciwko Partii Pracujących Kurdystanu. Podkreślił, że członkostwo Szwecji w Sojuszu będzie z korzyścią dla całego NATO. - Pozwoli nam zaplanować obronę całego regionu, zapewniając nieprzerwaną osłonę od Morza Czarnego po Morze Bałtyckie. Członkostwo Szwecji w NATO uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi - zauważył i ostrzegł, że dalsze opóźnianie wejścia Szwecji do NATO leży w interesie Rosji.

