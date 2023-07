Leciał samolotem z Paryża. Gdy zajrzał pod fotel, zrobiło mu się słabo. "Przywiozłem tę krew do domu"

Para podróżowała Boeingiem 777 z dwoma kotami - każdy znajdował się w osobnym transporterze, w przestrzeni na nogi pod siedzeniami. W pierwszej chwili Habib pomyślał, że przykry zapach wywołały zwierzęta, jednak po przyjrzeniu się kotom, okazało się, że mają się one w jak najlepszym porządku.

Incydent na pokładzie Air France. Z pokładu nie sprzątnięto pozostałości krwi i kału

Mężczyzna przekazał stewardessie informację o przykrym zapachu. - Podała mi mokre chusteczki. Zacząłem wycierać i było czerwone, krwistoczerwone. I wciąż się czerwieniło. Pomyślałem: "Co to do cholery jest?"- mówił pasażer. Stewardessa przekazała wiadomość swoim współpracownikom, a kapitan zadzwonił do Paryża z pytaniem, czym była krwistoczerwona plama pod siedzeniami.

Z centrali Air France przyszła wiadomość, że była to ludzka krew. Jak się okazało dzień wcześniej, podczas lotu Paryż-Boston, jeden z pasażerów doznał czegoś, co załoga określiła "krwotokiem". Mężczyzna przeżył, a pilot poprosił o wyczyszczenie tego miejsca na następny lot samolotu z powrotem do Paryża, ale - jak pisze CNN - najwyraźniej sprzątający zapomnieli o podłodze. Jak relacjonował Battah, poplamione były transportery z kotami, a nawet jego skarpetki. Para przekazała, że w ramach rekompensaty zaoferowano im "dwie małe butelki wody" i dano dwa koce z klasy biznesowej do położenia na podłodze. Niestety w samolocie wszystkie miejsca były zajęte, więc musieli pozostać na swoich. - Musieliśmy tam siedzieć i wąchać krew przez następne siedem godzin. Zapach zgniłej krwi jest jak obornik - mówił mężczyzna. To jednak nie koniec, ponieważ wraz z krwią na podłodze znajdowały się również ludzkie odchody, co trzy dni później przekazało mu Air France.

Linia lotnicza w oświadczeniu przesłanym CNN, przekazała, że pewien pasażer źle się poczuł podczas lotu z Paryża do Bostonu 29 czerwca i został opatrzony przez lekarzy po przylocie. "Klient podróżujący następnym lotem z Paryża do Toronto zgłosił pozostałości krwi na podłodze. Załoga natychmiast pomogła mu w czyszczeniu jego rzeczy, zapewniając mu odpowiedni sprzęt, taki jak sterylne rękawiczki i chusteczki dezynfekujące" - napisano, dodając, że wszczęto wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie.

Linie Air France przekazały także, że "rozumieją i żałują niedogodności spowodowanych tą sytuacją" oraz że są w kontakcie z poszkodowanym pasażerem. Ten jednak mówi: "Od 20 lat zajmuję się Bejrutem jako korespondent wojenny. Przeżyłem wojny, naloty, widziałem zamachy, bomby samochodowe i ledwo przeżyłem eksplozję w porcie. Myślałem, że widziałem już wszystko. Nie spodziewałem się, że w samolocie Air France znajdę więcej krwi niż widziałem w Bejrucie".

Przedstawiciele Air France zaproponowali 500 dolarów rekompensaty. "Nie chcę zostać uciszony"

Jak mówił, przyniósł tę krew do domu. - Odesłali mnie do domu z zagrożeniem biologicznym. Nie zatrzymali mnie i nie powiedzieli: "Nie wiemy, co dolegało temu pacjentowi". To było zaniedbanie - powiedział mężczyzna. Battah przekazał, że ktoś z Air France zadzwonił do niego trzy dni po locie, zaproponował umycie kotów i zasugerował voucher o wartości 500 dolarów. Odrzucił ich ofertę. - Nie sądzę, żeby to było w porządku, myślę, że to było poważne zagrożenie biologiczne i powinno zostać dokładnie zbadane. Nie chcę zostać uciszony. Nasz bilet lotniczy kosztował 2 500 dolarów - czy 20 procent zniżki jest warte siedzenia we krwi i odchodach? Uważam, że było to rażące zaniedbanie i ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Incydenty się zdarzają, jesteśmy ludźmi, ale kiedy samolot wyląduje, trzeba go posprzątać. To skandaliczne, że tak się nie stało - podsumował historię pasażer.

- To bardzo niehigieniczna sytuacja i nie wiemy, na co cierpiał pasażer i czy było to zakaźne. W warunkach szpitalnych zostałoby to potraktowane jako skażenie i zagrożenie biologiczne - powiedział w rozmowie z CNN dr Richard Dawood, ekspert z londyńskiej kliniki Fleet Street. - Linia lotnicza może brać pod uwagę tylko zagrożenie krwią, ale mieszanka krwi i kału jest paskudna, dostaje się wszędzie. Łatwo jest zanieczyścić ludzkie ręce i powierzchnie. Uznałbym to za niebezpieczne - dodał.

