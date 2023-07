3 maja 1975 roku w pobliżu Nation River we wschodniej części Ontario odnaleziono ciało. Przez 47 lat kanadyjscy śledczy nie potrafili zidentyfikować tożsamości osoby, do której należało, więc media nazywały ją "kobietą z rzeki". Policja poinformowała jednak, że funkcjonariusze zdołali ustalić, kim była zmarła. W ubiegłym roku aresztowano także mężczyznę podejrzanego o jej zabójstwo.

Zdaniem śledczych "kobieta z rzeki" to Jewell Langford. Jej ręce i kostki były związane krawatami

CNN przekazało, że do przełomu w śledztwie dotyczącym "kobiety z rzeki" doszło w 2019 roku. Uzyskano wówczas profil genetyczny zmarłej, który był zgodny z DNA Jewell Langford. Kobieta pojechała do Montrealu w kwietniu 1975 roku i nigdy nie wróciła do domu.

Śledczy ustalili również, co doprowadziło do śmierci Jewell Langford. Ręce i kostki osoby, której ciało znaleziono w rzece w Ontario, były związane krawatami. Twarz zmarłej owinięto w ścierkę. Według policjantów Jewell Langford padła ofiarą zabójstwa. Funkcjonariusze sądzą, że sprawca udusił kobietę kablem od telewizora. Przekazano również, kto, zdaniem policji, dopuścił się tego przestępstwa.

Kanadyjska policja aresztowała 81-latka podejrzanego o zabójstwo "kobiety z rzeki". Usłyszał zarzuty

Śledczy przekazali, że pod koniec ubiegłego roku aresztowano 81-letniego mieszkańca Florydy. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa "kobiety z rzeki". Z informacji podanych przez policję wynika, że Jewell Langford oraz mężczyzna podejrzany o jej zabójstwo znali się. Nie ujawniono jednak szczegółów łączącej ich relacji.

Przedstawiciel kanadyjskiej policji powiedział, że osoby zaangażowane w badanie sprawy "kobiety z rzeki" nigdy nie straciły nadziei na rozwiązanie zagadki sprzed lat. Podkreślono również kluczową rolę, jaką w zidentyfikowaniu tożsamości zmarłej odegrały nowoczesne techniki śledcze, których rozwój był możliwy dzięki postępom w dziedzinie genetyki.