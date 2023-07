Wojna w Ukrainie. Generał Budanow: Rosja jest na krawędzi wojny domowej

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Generał dywizji Kyryło Budanow w czwartkowym wywiadzie dla "The Times" zdradził, że ukraiński wywiad badał w ostatnim czasie informacje i działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji. Chodziło o poziom poparcia społecznego dla buntu ze strony Grupy Wagnera, co było bezpośrednim zagrożeniem dla niepodzielnie rządzącego Rosją Władimira Putina. Ukraińcy ustalili, że rosyjskie MSW korzysta z technologii szpiegowskiej nowej generacji i dzięki temu monitoruje poszczególne aplikacje w internecie, nastroje użytkowników i trendy w mediach społecznościowych. I tak, w dniach rebelii i "marszu na Moskwę", Jewgienij Prigożyn miał poparcie społeczne w 17 z 46 regionów Rosji, a Putin w 21. W pozostałych obwodach poparcie dla nich było mniej więcej na podobnym poziomie.

Ukraiński wywiad widzi tylko jedną drogę dla Rosji. "Jest na krawędzi wojny domowej"

"To właśnie widzimy teraz: rosyjskie społeczeństwo jest rozdarte na dwie części" - powiedział Budanow brytyjskiej gazecie. Co więcej, tak rozkładające się poparcie społeczne dla Putina i Prigożyna pokazuje "dokładnie to, o czym mówiła nasza służba - że Federacja Rosyjska jest na krawędzi wojny domowej". "Wewnętrzny konflikt będzie się nasilał" - podkreślił Budanow. Wywiad Ukrainy ma jeszcze jeden wniosek ze swoich ostatnich działań: Putin może polegać na lojalności Moskwy, ale już nie na swoim rodzinnym mieście Petersburgu.

Zdaniem generała upadek Putina może być dla jego kraju tylko dobry. "Dlaczego Rosja miałaby zrobić to ponownie? Nikt tam, nikt w głównych miastach Rosji nie chciałby kontynuowania wojny z Ukrainą. Kiedy oglądają wojnę w telewizji, mówią: Tak, wojna, jazda, jedź, walcz, dalej. Ale, gdy tylko ktoś dostaje wezwanie do poboru, zaczynają szukać sposobów, by tam nie iść. Pójście na wojnę ich samych nie jest dla nich opcją" - mówił. Jaki zatem cel ma Ukraina? "Przywrócenie zwierzchnictwa nad całym swoim terytorium. A jaki jest cel Rosji? Żadna osoba nie potrafiłaby powiedzieć, czego ona chce. Mówią, że chcą, aby Ukraina 'nie była antyrosyjska'. Pomimo tego, że tak mówią, robią wszystko, co przynosi efekt przeciwny do zamierzonego" - zauważył Budanow.

Wojna w Ukrainie. Rośnie liczba ofiar ataku Rosjan na Lwów

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie zaatakowali Lwów. Liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do pięciu. W uszkodzonym przez rakiety budynku znaleziono ciało kobiety. 37 osób zostało rannych. Cały czas trwa akcja ratownicza. Z uszkodzonego budynku ewakuowano 64 osoby, informują Ukraińcy.

Również w czwartek Ukraińskie Siły Zbrojne poinformowały o zniszczeniu dużego rosyjskiego składu w Makiejewce. Przechowywano tam pociski artyleryjskie i rakiety do systemów "Grad". Dokładną wiadomość w tej sprawie przekazała wiceministerka obrony Ukrainy Hanna Malar na swoim kanale na Telegramie. Powiedziała, że była to odpowiedź ukraińskiego wojska na ataki rakietowe Rosjan. Wiceministerka obrony Ukrainy Hanna Malar wyjaśniła, że we współczesnych działaniach wojennych kluczowe są cele logistyczne. "To przykład skutecznej pracy ukraińskich artylerzystów, którzy zadawali straty ogniowe i zwiadowców lotniczych, którzy korygowali uderzenie" - powiedziała.

Ukraina obawia się eksplozji w elektrowni jądrowej. Eksperci uspokajają

