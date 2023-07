USA. Dożywocie dla mężczyzny, który zgwałcił 10-latkę. Dziewczynka musiała wyjechać, by zakończyć ciążę

Zobacz wideo "Oszuści, oszuści!". Witek: Za chwileczkę skorzystam z uprawnień regulaminowych

Fuentes przyznał się do zgwałcenia dziecka podczas przesłuchania przez policję. Dowody DNA wykazały, że był ojcem płodu - przekazali prokuratorzy w sądzie w hrabstwie Franklin w stanie Ohio. Mężczyznę policja zatrzymała w lipcu ubiegłego roku, a następnie został oskarżony o gwałt. Wówczas, podczas rozprawy w sądzie hrabstwa Franklin, policjant śledczy zeznał, że Fuentes przyznał się do co najmniej dwukrotnego zgwałcenia 10-latki - podaje Agencja Reutera.

10-letnia dziewczynka została zgwałcona. Dziecku odmówiono aborcji

Dziewczynce z Ohio odmówiono aborcji, mimo że jej ciąża pochodziła z przestępstwa. Republikański stan wprowadził niemal całkowity zakaz terminacji ciąży tuż po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Roe vs. Wade, który niemal pół wieku temu ustanowił dostęp do aborcji w całych Stanach Zjednoczonych.

Ohio jest jednym ze stanów, w których po decyzji Sądu Najwyższego wprowadzono niemal całkowity zakaz aborcji. Orzeczenie SN zapadło w piątek 24 czerwca, a już trzy dni później dr Caitlin Bernard z Indianapolis w stanie Indianie odebrała telefon od kolegów z Ohio - chodziło o aborcję u zgwałconej 10-latki. Poinformowano ją, że wiek ciąży oceniono na sześć tygodni i trzy dni. Po szóstym tygodniu ciąży w Ohio zakazane jest przerywanie ciąży tak długo, jak wyczuwalne jest tętno płodu. Republikanie twierdzą, że w szóstym tygodniu można już wyczuć bicie serca płodu. Lekarze tłumaczą jednak, że organ wówczas dopiero się wykształca. W nocy z soboty na niedzielę amerykańskie media informowały, że pacjentka jest w drodze z Ohio do sąsiedniej Indiany w celu dokonania aborcji.

USA. Zgwałconej 10-latce odmówiono aborcji tuż po orzeczeniu SN

W piątek 30 czerwca amerykański Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Roe vs. Wade z 1973 roku, gwarantujący prawo do aborcji. Chociaż sprawa przed Sądem Najwyższym dotyczyła zakazu przerwania ciąży po 15. tygodniu, uchylenie wyroku Roe vs Wade daje władzom stanowym swobodę w regulowaniu przepisów dotyczących aborcji. Część z nich wprowadziła lub zamierza wprowadzić całkowity zakaz aborcji.