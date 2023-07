Ukraina wezwała w ostatnich dniach społeczność międzynarodową do reakcji w związku z rosyjską eskalacją militarną w kontrolowanej przez Moskwę elektrowni jądrowej w Zaporożu. "Najwyższy czas, aby świat podjął natychmiastowe działania" - czytamy w środowym oświadczeniu ukraińskiego MSZ, w którym poinformowano o rosyjskich prowokacjach. "Rosja rozmieszcza personel wojskowy, instaluje fortyfikacje na co najmniej trzech reaktorach, umieszcza materiały wybuchowe w elektrowni jądrowej w Zaporożu, co bezpośrednio grozi incydentem nuklearnym w największej elektrowni atomowej w Europie" - ostrzega ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych.

We wtorkowym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypominał, że Rosja ma kontrolę nad elektrownią od 16 miesięcy. - Teraz mamy informacje od naszego wywiadu, że wojska rosyjskie umieściły przedmioty przypominające materiały wybuchowe na dachu kilku bloków energetycznych - mówił. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przekazali natomiast w środę, że inspekcja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie wykazała na razie widocznych śladów min lub materiałów.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa. "Nie będzie apokalipsy"

Eksperci uspokajają jednak, że nawet najczarniejszy scenariusz, do którego mogłoby dojść w Zaporożu, nie byłby porównywalny z katastrofą w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w kwietniu 1986 r. - Właściwie trudno jest tutaj zaaranżować znaczący incydent reaktywny - mówił w rozmowie z NBC News Pavel Podvig, starszy badacz w Instytucie Badań nad Rozbrojeniem ONZ w Genewie.

Specjaliści przypominają, że reaktory umieszczone są w zbiornikach ze stali nierdzewnej, a te zbiorniki obudowane są grubymi ścianami z betonu. Cheryl Rofer, emerytowana badaczka jądrowa, która przez ponad 30 lat pracowała w Los Alamos National Laboratory w USA, podkreśliła w NBC News, że reaktory w Zaporożu "w ogóle nie przypominają reaktora w Czarnobylu i nie może, NIE MOŻE, dojść do takiego samego wypadku".

- Nie będzie apokalipsy. Nawet w najgorszym przypadku, jeśli wszystko w reaktorach wybuchnie, najgorsza sytuacja będzie lepsza niż konsekwencje awarii w Czarnobylu - mówił Ludwik Łytwyński, były pracownik Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk w Ukrainie, cytowany przez agencję Unian. Łytwyński dodał, że reaktory są wyłączone od kilku miesięcy.

- Zanieczyszczenia rzeczywiście będą się pojawiać… Ale powtarzam: apokalipsy nie będzie. Rzeczywiście, w razie wypadku nie powinno się przebywać na powietrzu, należy dobrze zamykać okna, trzeba zaopatrzyć się w wodę przynajmniej na dwa dni. Maksymalne konsekwencje, jakie mogą się pojawić wobec tych, którzy przebywaliby na zewnątrz, to wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na raka - ocenił. Według eksperta w przypadku incydentu nie powinno się przebywać na świeżym powietrzu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od elektrowni i do 150 km w kierunku wiatru.