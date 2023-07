Rudy miał cudownie odnaleźć się po ośmiu latach. Sąsiadka: Cały czas mieszkał z matką

W poniedziałek opisywaliśmy w Gazeta.pl historię Rudiego Farias'a, który - według doniesień - miał zaginąć osiem lat temu jako 17-latek. Rudy miał zniknąć, gdy spacerował z dwoma psami w pobliżu domu swojej rodziny w Houston w stanie Teksas. W momencie zaginięcia miał być w złym stanie psychicznym i fizycznym. Od kilku lat leczył się na depresję i stany lękowe. Rodzina przekazała w oświadczeniu, że na oczach Rudiego kilka lat wcześniej zginął jego brat i od tamtej pory chłopiec cierpiał na zespół stresu pourazowego.

REKLAMA

Przełom w sprawie nastąpił w miniony weekend. W sobotę rodzina miała otrzymać informację, że 25-letni Rudolph leży w szpitalu. Mężczyzna miał trafić do niego z siniakami i skaleczeniami. Nie wiadomo, co mu się stało. Pod numer alarmowy zadzwoniła osoba, która zauważyła go nieprzytomnego, leżącego przed kościołem.

Zobacz wideo Brejza: Śledztwo zostało wszczęte, bo prokurator bał się odmowy, ale w tym śledztwie nie dzieje się nic

W środę policja poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia i odnalezienia mężczyzny. Okazuje się, że spraw jest jednak nieco bardziej skomplikowana. "Co najmniej jeden sąsiad twierdzi, że Farias nigdy nie zaginął i cały czas mieszkał z mamą" - informuje stacja nbcnews.com. Rzecznik lokalnej policji powiedział, że śledczy spotkają się z rodziną, aby ustalić, ''co właściwie się wydarzyło''.

Rudy nigdy nie zaginął? Przed światem miała ukrywać go matka

- Ten młody człowiek powiedział, że kiedy początkowo uciekł, wrócił do domu dwa dni później - mówił aktywista Quanell X na konferencji prasowej po spotkaniu ze śledczymi. Na części spotkania była obecna matka Fariasa, Janie Santana. Próby skontaktowania się z nią przez NBCNews, w celu uzyskania komentarza do tego twierdzenia, zakończyły się niepowodzeniem.

- Odkąd przeprowadziłam się do Houston osiem miesięcy temu widziałam, że Ross mieszka z mamą - relacjonuje 44-letnia sąsiadka mężczyzny. Z jej informacji wynika, że matka mężczyzny miała go zmuszać, by chodził z nią do pracy i nie pozwoliła mu znaleźć żadnego zatrudnienia. - Nie pozwalała mu nic robić. Zmusiła go do pozostania pod swoją obserwacją przez cały czas - tłumaczy.

Jest wyrok Europejskiego Trybunału ws. sędziego Igora Tulei

Melissa Rangel, kierownik sprawy w Texas Center for the Missing powiedziała, że zna doniesienia kwestionujące informacje, że młody człowiek zaginął osiem lat temu. Nie komentuje ich jednak na razie. - Skupiamy się na powrocie Rudiego do zdrowia - stwierdziła wymijająco.

Ochrona zdrowia nie istnieje. "Korupcja, wykluczenie i umieranie''