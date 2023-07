Łukaszenka o losie Prigożyna: "Nie ma go w Białorusi". Mówi, co dalej z wagnerowcami

Jeśli "Grupa Wagnera" zostanie rozmieszczona na Białorusi, to może być wykorzystana do obrony kraju - oświadczył prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka na spotkaniu z dziennikarzami zagranicznych i białoruskich mediów, które cytuje BelTA. - Czy bojownicy będą na Białorusi, w jakiej ilości, dowiemy się w najbliższym czasie. Nie będziemy ukrywać tej informacji. Na pewno będziemy informować o naszych dalszych stosunkach z tą jednostką - zapewnił białoruski przywódca.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Prezydent Białorusi zaznaczył, że jeśli rosyjskie kierownictwo i "Grupa Wagnera" uznają za konieczne umieszczenie na Białorusi określonej liczby bojowników w celu odpoczynku i szkolenia, to jego kraj dotrzyma obietnicy gotowości do ich przyjęcia. Nie widzi również zagrożenia, by myśliwce, które są własnością grupy, stacjonowały w Białorusi.

Łukaszenka: Jewgienija Prigożyna nie ma w Białorusi

"Dlaczego pytacie mnie, gdzie dziś znajduje się prywatna kompania wojskowa Wagnera i szef tej kompanii? Ta firma, jak pan dobrze rozumie, jest rosyjska" - mówił dalej Łukaszenka, odpowiadając na pytania mediów. Dopytywany o los szefa bojowników odpowiedział: "Jewgienij Prigożyn jest w Petersburgu. Gdzie jest dziś rano? Może pojechał do Moskwy, może gdzieś indziej, ale nie ma go na terytorium Białorusi".

Jak przekazał, Wagnerowcy przebywają obecnie w swoich stałych obozach, gdzie dotarli po wycofaniu z frontu na rekonwalescencję. - Na takiej wojnie jest zwykła rotacja. Po Bachmucie zostali wycofani do swojego obozu, gdzie są dzisiaj - powiedział Aleksander Łukaszenko.

Kaczyński odpowiada Tuskowi ws. migrantów. "Nie będzie na to zgody"

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, według doniesień Ukraińców Jewgienij Prigożyn we wtorek przyjechał osobiście do Petersburga w Rosji. Celem wizyty było odebranie broni, którą skonfiskowano przywódcy grupy Wagnera:

Rosja. Prigożyn został wezwany do Petersburga. Odebrał broń

Rosja. Szojgu rozkazał zlikwidować oddziały Grupy Wagnera. Najemnicy dołączą do "szwadronu samobójców"

Jak informowaliśmy, według raportu Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Szojgu miał wydać rozkaz likwidacji oddziałów grupy Wagnera. Dotyczy ona najemników na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i zaporoskiego.

Szacuje się, że do Białorusi wyjechało nie więcej niż tysiąc bojowników. Pozostali mają być zmuszeni do podpisania kontraktów z rosyjskim wojskiem. Najemnicy mają utworzyć szturmowe oddziały "szwadronów samobójców", których zadaniem będzie odzyskanie utraconych pozycji na froncie przez Rosję.