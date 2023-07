Nad Europę zbliża się Cerber. Afrykański antycyklon przyniesie ponad 40-stopniowy upał

Front z burzami odsunął się znad Polski, a nad krajem chwilowo utrzymują się chłodniejsze masy powietrza. Nie zostaną one jednak z nami na długo, bo już pod koniec tygodnia synoptycy zapowiadają powrót upalnej pogody z temperaturą do niemal 34 stopni Celsjusza. Nie tylko w Polsce będzie gorąco, nad Europę zmierza bowiem antycyklon Cerber.

Antycyklon Cerber nadchodzi. Temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza

Przed antycyklonem Cerberem ostrzega m.in. włoski portal pogodowy ilmeteo.it. Jak czytamy, front napłynie do Włoch z południowej strony kraju, w związku z czym już w piątek na Sardynii można spodziewać się ok. 35/36 stopni Celsjusza. W weekend i na początku przyszłego tygodnia front będzie przesuwał się bliżej centrum. Napłynie jeszcze cieplejsze powietrze, od poniedziałku mieszkańcy Sardynii mogą zobaczyć na termometrach nawet 45 stopni Celsjusza. W rejonach bliżej centrum kraju tylko odrobinę chłodniej, bo wciąż blisko 40 stopni.

Na północy, gdzie zwykle jest chłodniej, również panować będzie ponad 30-stopniowy upał. Na tę część wpływać będą dodatkowo prądy znad Atlantyku, a to może spowodować wytworzenie się niebezpiecznych komórek burzowych, którym towarzyszyć będzie grad.

Antycyklon uderzy we Włochy. "To potwór"

- To potwór z trzema głowami opisany przez Dantego w "Boskiej komedii". Antycyklon ten rozprowadzi afrykański żar do trzech różnych stref Włoch, symbolizując trzy głowy Cerbera - mówią eksperci cytowani przez "Bild". Ilmeteo.it zwraca z kolei uwagę, że gorąco będzie także w nocy. Przewidywane są noce tropikalne, temperatura nie spadnie poniżej 22/23 stopni Celsjusza.