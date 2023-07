Ukraińskie władze nie wykluczają, że zainicjowany przez Jewgienija Prigożyna "marsz sprawiedliwości" na Moskwę była dobrze zaplanowaną inscenizacją, która miała na celu przemieszczenie danych sił na Białoruś - przekazał w środę (5 lipca) agencji Ukrinform zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Ołeksij Hromow

Zdaniem wojskowego terytorium Białorusi będzie wykorzystane do tymczasowego stacjonowania i przygotowania najemników do wykonywania zadań w Afryce. Mimo to Ukraina wzmacnia swoje siły na północy. Gen. Ołeksij Hromow podkreślił, że najemnicy rosyjskiej Grupy Wagnera, którzy mogą być przeniesieni na terytorium Łukaszenki, nie stanowią zagrożenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Mogą jednak urządzać prowokacje na terytorium przygranicznym, by związać ukraińskie wojska na określonych odcinkach i wywołać paraliż działań kontrofensywnych.

Ilia Ponomariow, przebywający w Kijowie rosyjski opozycjonista i były deputowany Dumy, w jednym z wywiadów stwierdził, że nieudany pucz Grupy Wagnera "był ustawionym meczem". - Nie sądzę, że to organizował bezpośrednio Putin czy ktoś z wierchuszki moskiewskiej, ale oni wiedzieli o tym. Prigożyn przez dwa miesiąca przygotowywał się i wcale tego nie ukrywał - ocenił 2 lipca. Zdaniem Ponomariowa "marsz sprawiedliwości" na Moskwę pomógł dyktatorowi sprawdzić lojalność swojego otoczenia oraz zademonstrować Zachodowi, że na czele Rosji może stanąć "ktoś gorszy".

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, pomimo tego, że Grupa Wagnera tymczasowo przestała działać, wciąż funkcjonuje główna baza firmy w Molkinie pod Krasnodarem i wciąż prowadzone są rekrutacje. Przyszli bojownicy mają się zgłaszać na infolinię prowadzoną w Rosji. "Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej udacie się do nowo powstałych obozów polowych, gdzie już rozpoczęły się przygotowania do nowego kierunku. Nie ma przeszkód prawnych ze strony państwa dla rekrutów" - cytowała 2 lipca na Telegramie treść oficjalnego rosyjskiego komunikatu Szara Strefa.

Gen. Ołeksij Hromow przekazał również, że Kreml planuje zwerbować do 500 tys. nowych żołnierzy, aby móc kontynuować wojnę "na wyniszczenie". - Oficjalnie mobilizacja w Rosji została zawieszona. Podejmowane są jednak działania mające na celu rekrutację żołnierzy kontraktowych w celu uzupełnienia strat jednostek rosyjskich w strefie działań bojowych - powiedział. - Władze wojskowe Rosji chcą także utworzyć nowe jednostki w ramach 25. Armii Połączonej Centralnego Okręgu Wojskowego i 40. Korpusu Armii Południowego Okręgu Wojskowego - dodał przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego.