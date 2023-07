Tak wygląda wnętrze tajnego pociągu Putina. Jest salon kosmetyczny i sprzęt do odmładzania. Co jeszcze?

Portal Dossier.center podaje, że pociąg Władimira Putina miał pochłonąć co najmniej 6,8 mld rubli, czyli równowartość blisko 300 mln zł. Samo jego utrzymanie kosztowało od 2014 r. 1,45 mld rubli (ok. 63,8 mln zł), do tego dochodzi koszt produkcji specjalnego wagonu sportowo-rekreacyjnego i kolejne zamówienia. Pociąg ma łącznie 22 wagony, choć nie wszystkie są używane w tym samym czasie. Osiem z nich to wagony techniczne, pochodzą z okresu ZSRR lub powstały po jego rozpadzie. Wagony przeznaczone dla Władimira Putina zaczęto produkować niemal 20 lat temu. W pierwszym z nich znajdował się m.in. prysznic, duży telewizor, odtwarzacze DVD i VHS. Wnętrze wykończono drewnem.

Za produkcję wagonów dla prezydenta Rosji odpowiada założona w 1994 r. rosyjska firma Zircon Service. "Najdroższe zamówienia to wagony indywidualne, które zazwyczaj zawierają przedział i salę konferencyjną. W swoich broszurach Zircon określa ludzi podróżujących w ten sposób jako "głównych pasażerów". Ale prawdziwy "Główny Pasażer" dla firmy jest tylko jeden - to Władimir Putin" - czytamy. Media wskazują jednak, że w wyjątkowych przypadkach wagony są też udostępniane innymi wysokim rangą urzędnikom i politykom.

Specjalny pociąg Władimira Putina. Co znajduje się w jednym z wagonów?

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że firma wyprodukowała dla rosyjskiego prezydenta w latach 2018-2019 wagon sportowo-rekreacyjny, a zamówienie na jego stworzenie miał wydać osobiście szef Kolei Rosyjskich Oleg Biełozerow. Wewnątrz znalazł się gabinet kosmetyczny (wraz z urządzeniami służącymi m.in. do odmładzania skóry), siłownia i łaźnia turecka. W wagonie umieszczono również medyczną aparaturę, m.in. sprzęt do sztucznej wentylacji płuc, defibrylator czy pompę infuzyjną. Dodatkowo, w salonie kosmetycznym zainstalowany jest sprzęt chroniący pomieszczenie przed podsłuchem. W wagonie jest też kilka telewizorów, a specjalny system buforowania ma zapobiegać zacinaniu się obrazu w trakcie jazdy pod mostami i w pobliżu wysokich budynków.

"Na potrzeby tego zamówienia firma odłożyła inne kontrakty, znalazła podwykonawców, a pracownicy pracowali siedem dni w tygodniu i święta, a czasem na trzy zmiany" - podaje Dossier.center. Firma Zircon Service wystawiła potem rachunek na kwotę 442,4 mln rubli (ok. 19,5 mln zł), co, według Kolei Rosyjskich, było zbyt wysoką ceną. Doszło do negocjacji, w wyniku których za wagon zapłacono ostatecznie 413,4 mln rubli (ok, 18,2 mln zł). Firma obecnie pracuje nad kolejnymi zamówieniami, umowy podpisano w ubiegłym roku. Informacje na temat pociągu Władimira Putina zebrał portal Dossier.center wraz z CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk i Norddeutscher Rundfunk. Dziennikarze przeanalizowali w tej sprawie blisko 25,5 tys. dokumentów.