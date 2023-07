Ivan wyrył wyznanie miłości na Koloseum. Teraz przeprasza. "Nie wiedziałem, że to zabytek"

Pod koniec czerwca turysta za pomocą klucza wyrył na ścianie Koloseum napis "Ivan+Haley 23". Proces podpisywania zabytku został uwieczniony na nagraniu najprawdopodobniej przez przypadkowego przechodnia. Film następnie trafił do Internetu. Za tego typu czyn mężczyźnie grozi wysoka grzywna (w wysokości co najmniej 15 tys. euro), a także do pięciu lat pozbawienia wolności.

Turysta przeprasza Włochy i świat za napis na Koloseum. Nie wiedział, że to zabytek

Początkowo służby opisywały wandala jako "niezidentyfikowanego sprawcę". Jednak dzięki pomocy internautów szybko udało się go odszukać. To mężczyzna mieszkający w Wielkiej Brytanii - Ivan Danailow Dymitrow. Niesforny turysta zwrócił się już drogą listowną do burmistrza Rzymu i rzymskiej prokuratury. W liście zapewnia, że uznaje "powagę popełnionego czynu".

Mężczyzna przeprasza zarówno "Włochów, jak i cały świat za szkody wyrządzone budowli, która jest dziedzictwem całej ludzkości". Turysta sugerował, że nie wiedział, ile lat ma budynek, i powiedział, że jest mu głęboko wstyd.

Przyznaję z największym zażenowaniem, że dopiero po tym, co się stało, dowiedziałem się, że budowla była zabytkiem

- napisał w liście, który otrzymał New York Times.

Wandalizm wobec najsłynniejszych zabytków na świecie. Koloseum w Rzymie pada częstym celem turystów

Do kolejnego aktu wandalizmu w Koloseum odniósł się włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano. "Uważam to za bardzo poważny, niegodny przejaw wielkiej nieuprzejmości, że turysta niszczy jedno z najsłynniejszych miejsc na świecie, Koloseum, aby wyryć imię swojej partnerki. Mam nadzieję, że ktokolwiek to zrobił, zostanie zidentyfikowany i ukarany zgodnie z naszym prawem" - napisał na Twitterze, do wpisu załączając materiał przedstawiający proces rycia w zabytku.

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia taka sytuacja, do której doszło w przypadku znanej budowli. Liczne przejawy braku szacunku do historycznych miejsc, niestosowanie się do wytycznych oraz niszczenie mienia przez rozbrykanych turystów skłoniło włoskie władze do zaostrzenia kar za naruszanie zabytków.

