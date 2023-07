Są przecieki z rozmów Putina i Xi. Prezydent Rosji usłyszał ostrzeżenie. "Był rozczarowany"

"Według zachodnich i chińskich urzędników Xi Jinping osobiście ostrzegł Władimira Putina przed użyciem broni nuklearnej na Ukrainie, wskazując, że Pekin żywi obawy co do rosyjskiej wojny, nawet jeśli oferuje milczące poparcie dla Moskwy" - podaje brytyjski dziennik "Financial Times". Według "FT" chiński przywódca miał powiedzieć to rosyjskiemu prezydentowi podczas marcowej wizyty w Moskwie. Jak czytamy, "chińscy urzędnicy przypisują sobie zasługi za przekonanie rosyjskiego prezydenta do wycofania się z zawoalowanych gróźb użycia broni nuklearnej przeciwko Ukrainie".

REKLAMA

Zobacz wideo Kazik pisał do papieża ws. traktowania osób LGBT+. Przyszła odpowiedź ["Jesteśmy rodziną" - odc. 1 "Rekolekcje"]

W wydanym 21 marca wspólnym oświadczeniu przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i prezydent Rosji podkreślili m.in., że "obie strony wzywają do powstrzymania wszelkich działań prowadzących do napięć i przedłużania walk, aby kryzys się nie pogłębił, a nawet nie wymknął spod kontroli". Stwierdzono również, że "odpowiedzialny dialog jest najlepszą drogą do właściwych rozwiązań". Jak podaje "FT", powołując się na zachodnich urzędników, "Putin był rozczarowany po tym, jak wizyta Xi nie przyniosła Rosji żadnych namacalnych korzyści, takich jak zatwierdzenie długo oczekiwanego rurociągu Siła Syberii-2". Dziennik informuje, że "niemal na pewno" potępienie użycia broni nuklearnej znalazło się we wspólnym komunikacie na żądanie Chin. Rosyjskie i chińskie władze nie odpowiedziały na prośbę "FT" o komentarz.

Rozmowa Xi Jinpinga i Wołodymyra Zełenskiego

Kilka tygodni po spotkaniu z Putinem, pod koniec kwietnia, prezydent Chin Xi Jinping oraz prezydent Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną. Była to pierwsza rozmowa przywódców od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zełenski przekazał, że podczas trwającej około godziny rozmowy prezydenci dyskutowali m.in. na temat ewentualnej współpracy w celu ustanowienia sprawiedliwego i stałego pokoju na Ukrainie. "Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż mieszkańcy Ukrainy. Jesteśmy na własnej ziemi, walczymy o naszą przyszłość, korzystając z prawa do samoobrony. Sprawiedliwy i trwały pokój musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i zapisach Karty Narodów Zjednoczonych. Jednak nie może to odbyć się kosztem kompromisów terytorialnych - musimy powrócić do granic z 1991 roku" - napisał prezydent Ukrainy na swoim kanale społecznościowym.

Wojna w Ukrainie. Xi Jinping rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

Przywódcy poruszyli też temat współpracy gospodarczej. Przed rosyjską agresją Chiny były jednym z najważniejszych partnerów handlowych Ukrainy, przypomniał Wołodymyr Zełenski. Jak informowała z kolei chińska państwowa telewizja CCTV, Xi Jinping powiedział prezydentowi Ukrainy, że "rozmowy i negocjacje są jedynym sposobem na zakończenie wojny". Prezydent Chin podkreślił, że w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, Chiny zawsze stały po stronie pokoju, nalegając na rozmowy pokojowe. Chiński przywódca zaznaczył, że Chiny "nie będą dolewać oliwy do ognia ani nie będą wykorzystywać kryzys dla zysku" - podawała telewizja CCTV.

W lutym Pekin przedstawił 12-punktowy plan pokojowy. Podkreślił w nim, że konieczne jest rozpoczęcie negocjacji, zawieszenie broni, zniesienie jednostronnych sankcji oraz zagwarantowanie eksportu ukraińskiego zboża. Chińskie władze konsekwentnie nie określają rosyjskiej agresji na Ukrainę mianem wojny. W dokumencie przeciwstawiono się użyciu broni nuklearnej, wezwano też do zawieszenia broni i podjęcia dialogu przez Rosję i Ukrainę. Plan został przez sceptycznie przyjęty przez społeczność międzynarodową. Dzień po jego ogłoszeniu, Wołodymyr Zełeński, odnosząc się do chińskich propozycji, ocenił, że "nie jest to plan pokojowy", a raczej zbiór opinii, z "którymi pewnymi punktami się zgadza". Pozytywnie ocenił fakt, że Chiny wyrażają poszanowanie dla prawa międzynarodowego, w tym dla poszanowania granic.