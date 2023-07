Katastrofa Titana. Jeden z dawnych pasażerów opowiedział o podróży batyskafem. "Myślałem, że żartuje"

Operator kamery Jaden Pan w 2021 r. uczestniczył wraz z kilkoma innymi osobami w wyprawie Titanem do wraku Titanica. Jak relacjonował w ubiegłym roku w rozmowie z BBC, dyrektor generalny OceanGate, Stockton Rush, w pewnym momencie, w trakcie zanurzania się batyskafu, poinformował pasażerów, że doszło do awarii akumulatora. Według Jadena Pana mężczyzna przekazał też, że muszą wrócić na powierzchnię, gdy znajdowali się zaledwie w odległości ok. 200 metrów od wraku Titanica. - Na początku myślałem, że żartuje, ponieważ nasza wyprawa trwała ponad dwie godziny i byliśmy tak blisko dna - mówił operator w rozmowie z BBC.

Później Stockton Rush poinformował, że ze względu na awarię akumulatora i związane z tym problemy z pozbyciem obciążenia, Titan nie będzie mógł od razu się wynurzyć. Zaznaczył, że będzie to możliwe po 24 godzinach, więc zasugerował pasażerom, by w tym czasie się przespali. Niektórzy odmówili. "W końcu Rushowi udało się użyć hydrauliki, aby zrzucić balast, a statek bezpiecznie wypłynął z powrotem z wszystkimi na pokładzie" - opisuje DailyMail.co.uk.

Katastrofa Titana. Nie żyje pięć osób

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży Kanady. Łączność z załogą utracono dwie godziny po zanurzeniu batyskafu. Pilot i czterech pasażerów zostali uznani za zmarłych kilka dni później - w czwartek 22 czerwca. Tego samego dnia Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w odległości ok. 500 m od wraku Titanica znaleziono szczątki łodzi, co wskazuje, że doszło do implozji kadłuba łodzi, czyli wybuchu do wewnątrz.

Katastrofa łodzi podwodnej Titan. Opublikowano ostatnie zdjęcie syna i ojca

Były doradca OceanGate Rob McCallum w rozmowie z "The New Yorker" przekazał, że krótko przed zaginięciem Titana, łódź próbowała wynurzyć się na powierzchnię. - Zrzucili balast i próbowali przerwać opadanie na dno - powiedział McCallum. Jak przekazał, następnie utracono łączność z łodzią. Zdaniem eksperta, pasażerowie wiedzieli, że ze statkiem dzieje się coś złego. - Raport, który otrzymałem natychmiast po zdarzeniu, na długo przed tym, jak uznano łódź za zaginioną, mówił o tym, że Titan schodził na głębokość 3,5 tys. metrów - opisał były doradca OceanGate.