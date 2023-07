Nocny atak rakietowy na Lwów. Szczątki rakiety spadły na blok. Są zabici i ranni

Mer miasta Andrij Sadowy ok. godz. 2 w nocy ze środy na czwartek zaapelował do mieszkańców Lwowa o udanie się do schronów. Niedługo potem poinformował o odgłosach wybuchów. Po godz. 3 pojawiła się informacja o szczątkach rakiety, które uderzyły w budynek mieszkalny. Zginęły trzy osoby, są też osoby ranne. Rakieta dokonała zniszczeń w ok. 60 mieszkaniach i ok. 50 samochodach. "To największy atak na cywilną infrastrukturę Lwowa od początku inwazji na pełną skalę" - zaznaczył Sadowy w czwartek rano.

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozicki opublikował nagrania, na których widać zniszczony budynek. Jak przekazał, po uderzeniu rakiety "wybuchł pożar, który szybko ugaszono".

Wojna w Ukrainie

Ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował w porannym czwartkowym komunikacie, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie dokonali ataku pięcioma irańskimi dronami typu "Shahed". Jak dodano, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła dwa drony kamikaze. "Rosyjscy okupanci przeprowadzili również 59 nalotów i wystrzelili 65 salw rakietowych na pozycje naszych wojsk i tereny zaludnione" - przekazano.

"W ciągu ostatniej doby lotnictwo sił zbrojnych przeprowadziło 13 nalotów na obszary, na których skoncentrowany jest personel okupacyjny i zniszczyło jeden przeciwlotniczy system rakietowy wroga. W ciągu ostatnich 24 godzin jednostki wojsk rakietowych i artylerii uderzyły w jeden rejon skupienia siły roboczej, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, cztery punkty kontrolne, jeden magazyn amunicji, 8 dział artyleryjskich na stanowiskach strzeleckich" - wylicza Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.