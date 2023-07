Przypomnijmy, Allison Mack - była członkini sekty NXIVM i prawa ręka jej założyciela Keitha Raniere'a - brała udział w manipulacjach, doprowadzała do wykorzystywanie seksualnego i poniżania pozostałych członkiń sekty. Aktorka znana z "Tajemnic Smallville" nie przyznawała się do zarzutów, ale w końcu potwierdziła, że werbowała kobiety dla przywódcy sekty, a następnie je szantażowała i zmuszała do seksu z nim. Ten dopuszczał się przerażających czynów wobec swoich podwładnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszą im gradobicia, ulewy i silny wiatr

Mack odbywała wyrok w Federalnym Zakładzie Karnym w Dublinie w Kalifornii, z którego została zwolniona w poniedziałek, 3 lipca. Kobietę zwolniono przedterminowo dzięki jej współpracy z władzami w sprawie guru sekty - informuje BBC. Aktorka została aresztowana w 2018 roku i groziło jej aż 17 lat więzienia, ale jej wyrok został zmniejszony po przedstawieniu dowodów, które miały pomóc prokuratorom w prowadzeniu sprawy przeciwko Raniere'owi. Finalnie założyciel sekty został skazany na 120 lat.

- Przepraszam te z was, które przyprowadziłam do Nxivm - powiedziała Allison Mack. - Przepraszam, że kiedykolwiek naraziłam was na nikczemne i emocjonalnie obraźliwe działania szalonego człowieka - dodała.

Morawiecki zaprosił wszystkie opcje polityczne na rozmowę ws. migrantów

Na czym polegało członkostwo w sekcie?

W obrębie ruchu NXIVM powstała tajna sekta DOS, która miała skupiać kobiety szukające wsparcia. W praktyce członkinie grupy stawały się seksualnymi niewolnicami Keitha Raniere'a.

Niektórym z nich wypalano jego inicjały w okolicach intymnych. Aby osiągnąć atrakcyjny dla 'mistrza' wygląd, zmuszane były do głodówek. Miały zakaz uprawiania seksu z innymi mężczyznami i stosowano wobec nich kary cielesne. Jak wynika z doniesień 'New York Timesa', kobiety, które zaszły w ciążę z Ranierem, były zmuszane do aborcji. Jak oświadczył pod przysięgą agent FBI Michael Lever, lider NXIVM utrzymywał kontakty seksualne z około 15-20 niewolnicami

- wyjaśniała Marta Zdzieborska w tekście pt."NXIVM. Jak amerykańska sekta rekrutowała seksualne niewolnice", który ukazał się na portalu Weekend.Gazeta.pl.

Przez szkolenia NXIVM przewinęło się 16 tys. osób. Wiele z nich to znane osobistości

Keith Raniere od zawsze był zafascynowany scjentologią i neurolingwistycznym programowaniem (NLP) [metoda samodoskonalenia, wykorzystująca m.in. elementy psychologii, psychiatrii, neurologii i lingwistyki; przez krytyków nazywana "sztuką manipulacji" - przyp. aut.]. W 1997 roku poznał Nancy Salzman, pielęgniarkę i terapeutkę, również zafascynowaną hipnozą i technikami NLP. Razem stworzyli firmę NXIVM, oferującą kursy nastawione na "samodoskonalenie". Na zajęcia trwające od 12 godzin do 16 dni zapisywali się ludzie wierzący, że Raniere - który na zajęciach funkcjonował jako "Vanguard" [pol. "Strażnik"] - i nazywana "Prefektem" Salzman, uzdrowią ich z traum, lęków i uwolnią od destrukcyjnego myślenia.

NXIVM. Jak amerykańska sekta rekrutowała seksualne niewolnice

Przez sale szkoleniowe NXIVM od 1998 roku przetoczyło się około 16 tys. osób. Kursy, za które trzeba było zapłacić nawet 7,5 tys. dolarów, przyciągnęły m.in. Emiliano Salinasa, syna byłego prezydenta Meksyku Carlosa Salinasa de Gortariego, Stephena Coopera, jednego z liderów amerykańskiej firmy energetycznej Enron, a także Antonię C. Novello, byłą chirurg generalną USA, czy aktorkę Lindę Evans, znaną z serialu "Dynastia". Uczestnicy szkoleń zobowiązani byli do podpisania klauzul o zachowaniu poufności.

W 2020 roku Keith Raniere został skazany na 120 lat więzienia za liczne przestępstwa, w tym zmuszanie kobiet do bycia jego seksualnymi "niewolnicami".