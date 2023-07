Jeden z czołowych rosyjskich propagandystów podał się do dymisji. Zastąpi go autor filmu "Putin"

Rosyjski premier Michaił Miszustin zdymisjonował dyrektora generalnego rządowej agencji informacyjnej TASS Siergieja Michajłowa, który pełnił tę funkcję przez ponad 10 lat - podaje "The Moscow Times". Rezygnację ze stanowiska złożył sam Michajłow, nie wiadomo jednak, jakie są powody tej decyzji Portal informuje, że stanowisko już zostało obsadzone - nowym szefem TASS został Andrei Kondraszow, prezenter telewizyjny i autor filmu "Putin".

Kreml mianował nowego szefa propagandy. To autor filmu "Putin"

Andrei Kondraszow to urodzony w Kazachstanie dziennikarz i reżyser. "The Moscow Times" przypomina, że 50-latek większą część zawodowego życia spędził we Wszechrosyjskiej Państwowej Telewizji i Radiu, Pracował m.in. jako korespondent na Azję Środkową oraz prowadził programy "Wiesti" i "Wiadomości tygodnia". Od 2018 roku Kondraszow był zastępcą dyrektora generalnego Wszechrosyjskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Nadawczego Telewizji i Radia, nadzorując kierunek informacyjny holdingu.

W 2015 roku propagandysta nakręcił film "Krym. Droga do ojczyzny", a w 2018 roku był sekretarzem prasowym sztabu wyborczego Władimira Putina. W poprzednim roku Kanada nałożyła na niego sankcję za "tworzenie warunków i wspieranie nieuzasadnionej inwazji Rosji i próby aneksji terytorium Ukrainy" i określiła go "rosyjskim agentem dezinformacji". Nowy szef TASS jest także na liście sankcyjnej Unii Europejskiej.

W środę rano brytyjskie ministerstwo obrony informowało o możliwych kłopotach Rosji na froncie w Ukrainie. Analitycy wskazali, że dowódca rosyjskich sił lotniczo-kosmicznych i zastępca dowódcy sił rosyjskich w Ukrainie generał Siergiej Surowikin nie był widziany publicznie od czasu buntu w Grupie Wagnera pod koniec czerwca. Według Brytyjczyków nie można potwierdzić doniesień o aresztowaniu Surowikina, ale władze rosyjskie prawdopodobnie mają podejrzenia wobec jego długich związków z Grupą Wagnera, sięgających jego służby wojskowej w Syrii od 2017 roku.

Siergiej Surowikin, znany ze swojej brutalnej reputacji, jest jednym z bardziej szanowanych starszych oficerów w rosyjskiej armii. Wszelkie oficjalne działania przeciwko niemu prawdopodobnie doprowadzą do podziałów. Podejrzenia względem starszych oficerów służby rosyjskich wskazują, w jaki sposób nieudane powstanie Jewgienija Prigożyna pogorszyło istniejące podziały w rosyjskiej społeczności i stan bezpieczeństwa państwowego - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

