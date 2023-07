Czechy. Mężczyzna płonął w kontenerze. Strażacy podczas akcji widzieli tylko jego głowę i ręce

We wtorek o godzinie około 2:30 w nocy strażacy z miejscowości Pilzno w Czechach otrzymali zgłoszenie o płonącym kontenerze na elektroodpady. W środku znajdował się człowiek. Kiedy strażacy przybyli na miejsce zobaczyli, że z pojemnika wystaje jedynie głowa i ręce mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Codzienne obawy i lęki osób LGBT ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Czechy. Mężczyzna zaklinował się w płonącym kontenerze na elektrośmieci. Interweniowała straż pożarna

Jak poinformował HZS Plzenského kraje w swoich mediach społecznościowych, pożar wewnątrz kontenera był bezpośrednio spowodowany niedbałym obchodzeniem się z otwartym ogniem. Mężczyzna zaklinował się, przez co nie mógł samodzielnie opuścić pojemnika. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej i gaszenia pożaru. W tym celu wykonali jeden otwór z boku pojemnika, przez który gasili jego wnętrze. Następnie straż pożarna go otworzyła.

Według doniesień lokalnego portalu plzensky.denik.cz mężczyzny nie udało się uratować. - Lekarz pogotowia stwierdził u niego bardzo poważne obrażenia - poinformowała rzeczniczka pogotowia ratunkowego Maria Svobodová. Służby ustaliły tożsamość zmarłego, mężczyzna był w średnim wieku. Wstępnie wykluczono winę osób trzecich i zarządzono sekcję zwłok. Policja wciąż bada sprawę.

Pożar autobusu w Indiach. Zginęło 26 osób, w tym troje dzieci

Pożar na jeziorze. Wczasowicze ewakuowali się do wody

Jak informowaliśmy, w niedzielę 2 lipca w wyniku ognia musiało się ewakuować dwoje żeglarzy na jeziorze Śniardwy (woj. warmińsko-mazurskie). Na pokładzie jachtu niespodziewanie doszło do pożaru, który zmusił wczasowiczów do ratowania się przed żywiołem poprzez skok do wody. Na miejsce wezwano ratowników MOPR. Para nie skorzystała z pomocy medycznej, ponieważ ich zdaniem nie odnieśli żadnych obrażeń. Więcej informacji na temat zdarzenia znajduje się w artykule: Pożar na jeziorze Śniardwy. Para żeglarzy wyskoczyła do wody, trawiony ogniem jacht zatonął.