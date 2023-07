Izraelskie wojsko twierdzi, że wszystkie siły opuściły Dżenin. "Wycofali się z podkulonym ogonem"

Operacja izraelskiego wojska w okupowanym mieście Dżenin na Zachodnim Brzegu zakończyła się - poinformowały w środę Siły Obronne Izraela (IDF), podczas gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła głębokie zaniepokojenie przemocą w rozległym obozie dla uchodźców w tym mieście - informuje CNN.

Izraelskie wojsko opuszcza Dżenin. "Wycofali się z podkulonym ogonem"

We wtorek wieczorem poinformowano, że pierwsze oddziały izraelskiej armii wyjeżdżają z obozu dla uchodźców w Dżeninie. Od poniedziałku około dwóch tysięcy żołnierzy prowadziło tam operację przeciwko wspieranym przez Iran komórkom Hamasu i Islamskiego Dżihadu. Izrael twierdzi, że to właśnie obóz w Dżeninie był miejscem, skąd przeprowadzano ostatnie ataki na żołnierzy i cywilów.

Wszystkie siły opuściły Dżenin. Zakończyliśmy operację - jej cele zostały osiągnięte

- powiedział rzecznik IDF kontradmirał Daniel Hagari w izraelskiej wojskowej w rozmowie ze stacją radiową Galei Tzahal.

W środowym oświadczeniu szef biura politycznego Hamasu Ismail Haniyeh podkreślił, że "izraelska armia okupacyjna wycofała się z obozu dla uchodźców w Dżeninie z podkulonym ogonem". - Wszystkie opcje wsparcia obozu Dżenin są na stole - dodał.

12 ofiar operacji w Dżeninie. UNICEF: Zginęło co najmniej troje dzieci

W sumie w operacji zginęło 12 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. Kilka tysięcy Palestyńczyków uciekło z domów. UNICEF i agencja ONZ ds. dzieci poinformowały, że co najmniej troje dzieci zginęło w Dżeninie, a wiele innych odniosło obrażenia w wyniku trwających tam starć. Mieszkańcy twierdzą, że wiele budynków jest teraz w gruzach. W odpowiedzi na atak Hamas dokonał we wtorek zamachu w Tel Awiwie, a w nocy z Gazy na Izrael wystrzelono kilka rakiet. Z kolei izraelska armia dokonała nalotów na cele wojskowe w Gazie.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że uderzenie w Dżenin nie było jednorazową operacją i zostanie powtórzone, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dżenin to w ostatnich miesiącach jedno z najbardziej niespokojnych miejsc na Zachodnim Brzegu.

Dwie perspektywy. Konflikt może trwać kolejne 500 lat

W rozmowie z Gazeta.pl do sytuacji na Zachodnim Brzegu odniósł się ekspert ds. Bliskiego Wschodu. Jarosław Kociszewski tłumaczył, że armia realizuje cele polityczne rządu Izraela, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Niezależnie od kosztu, jaki poniosą inni.

Izraelczycy walczą o swoje bezpieczeństwo. Czują, że jest ono zagrożone. Liczba zamachów terrorystycznych, które wychodzą z Dżeninu jest bardzo duża. W Dżeninie chowają się terroryści zbiegli z innych miast. To jest centrum radykalizmu

- podkreślił. - Ten radykalizm wynika z kompletnej beznadziei po stronie palestyńskiej. Mamy do czynienia z nowym pokoleniem ludzi, którzy nie widzą nadziei na przyszłość i gotowi są ginąć, ryzykować życiem, by przynajmniej zginąć z bronią w ręku. W kulturze europejskiej oczekujemy od nich jasnej logiki - jest problem i trzeba go rozwiązać. To jest Bliski Wschód, tam niekoniecznie tak to wygląda, są problemy, które są po prostu nierozwiązywalne - zauważył Jarosław Kociszewski i dodał:

To jest konflikt, który trwa ponad 100 lat i może trwać kolejne 500. Nie można oczekiwać jasnego rozwiązania. Ta eskalacja może w najbliższych dniach znów przybrać na sile, potem opadnie, będzie chwila spokoju, aż nastąpi kolejna eskalacja i tak bez końca.

Siły Izraela weszły do Dżeninu. "Robią to, do czego zostali stworzeni"

Okupacja terenów palestyńskich. "Zbrodnia wojenna"

Wschodnia Jerozolima jest okupowanym przez Izrael od 1967 roku terytorium palestyńskim. Ubiegły rok był najbardziej tragicznym w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Według danych ONZ zginęło 14, a rannych zostało 117 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej było dziewięcioro rannych. W 2021 roku sprawozdawca ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich nazwał izraelskie osiedla we Wschodniej Jerozolimie oraz na Zachodnim Brzegu "zbrodnią wojenną". Chodzi o przenoszenie przez siły okupacyjne swojej ludności cywilnej na okupowane terytoria.

