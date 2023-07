Kreml straszy prowokacją Ukraińców w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Katastrofalne skutki"

Zobacz wideo Morawiecki odniósł się do spotu Tuska. Nazwał jego postępowanie "fikołkami"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Kijów może przygotowywać prowokację w kontrolowanej przez Rosjan elektrowni jądrowej w Zaporożu. - Zagrożenie jest oceniane jako wysokie - stwierdził i dodał, że "sytuacja jest dość napięta". Wypowiedź Pieskowa przytacza między innymi kremlowska agencja RIA. Również w ubiegłym tygodniu Pieskow mówił, że elektrowni grożą "prowokacje" ze strony Ukraińców.

Ukraiński wywiad: Ładunki wybuchowe na dachu elektrowni

Tymczasem, jak informowaliśmy we wtorek, zgodnie z ukraińskimi informacjami wywiadowczymi na dachach trzeciej i czwartej jednostki energetycznej elektrowni zamieszczono obiekty przypominające kształtem ładunki wybuchowe. Zdaniem ukraińskiego wojska detonacja ładunków nie zniszczy elektrowni atomowej, ale ma stworzyć obrazek, za pomocą którego Rosjanie będą przekonywać, że to Ukraińcy rzekomo zaatakowali obiekt. Rosyjskie media i kanały na Telegramie mają już siać dezinformację w tym temacie. Siły zbrojne Ukrainy zadeklarowały, że nie naruszają norm międzynarodowych praw wojennych. Jak dodano, armia monitoruje i kontroluje sytuację i jest gotowa działać w każdych warunkach. "Żadna prowokacja wroga nie przejdzie" - czytamy we wpisie na Facebooku. O potencjalnej prowokacji ze strony Rosji informował w tym tygodniu też ukraiński Sztab Generalny. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w jednym z wywiadów, że Rosjanie mogą celowo doprowadzić do "radioaktywnego wycieku".

Zdaniem analityków z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną "celowe doprowadzenie do incydentu radiologicznego" jest mało prawdopodobne. "Rosja nie byłaby w stanie kontrolować jego skutków" - twierdzą eksperci. Jak dodają, negatywne konsekwencje takich działań przewyższałyby ewentualne korzyści dla Rosji.