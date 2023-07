Burza Poly w Holandii "wyrywa drzewa z korzeniami". Czerwone alerty, jedna osoba nie żyje

- Z pewnością zauważyliście państwo dziś rano, że wieje silny wiatr. Będzie wiać jeszcze mocniej - mówił w środę rano (5 lipca) prezenter pogody Alfred Snoek. Instytut Meteorologiczny (KNMI) wprowadził najwyższy stan zagrożenia. Czerwony alert obowiązuje w północnej części Holandii, w prowincjach: Holandia Północna, Fryzja, Flevoland i IJsselmeer. Pozostałe regiony objęte są pomarańczowym lub żółtym. Wszystko z powodu niżu Poly, który przechodzi przez Europę.

Holandia. "Drzewa zostały wyrwane z korzeniami"

We wtorek (4 lipca), niedaleko Apeldoorn, w centralnej części Holandii, uformowała się trąba powietrzna, a następnie przeszła przez położone nieopodal miejscowości. Mieszkańcy prowincji Holandia Północna otrzymali rządowy alert (NL-Alert), w języku niderlandzkim i angielskim. Sytuacja pogodowa wciąż nie ulega zmianie. Wiatr osiąga prędkość do 146 km/h, na spokojniejszym południu - do 90 km/h.

- Drzewa zostały wyrwane z korzeniami, gałęzie się połamały, a niektóre przedmioty wylatywały w powietrze - przekazał w rozmowie z portalem Omroep Gelderland dyrektor szkoły w Lieren, w której nagła zmiana pogody przerwała zajęcia.

Podobnie było w Putten, gdzie drzewa uszkodziły sale lekcyjne. - Nikomu nic się nie stało - powiedziała jedna z nauczycielek. - To był szok dla dzieci, na szczęście na miejsce przyjechała straż pożarna, aby je uspokoić - dodała.

Z powodu złych warunków atmosferycznych dyrekcja stołecznego portu lotniczego zdecydowała o tymczasowym ograniczeniu ruchu. Zamknięta została część autostrady A9 w okolicach miasta Haarlem w centralnej części kraju. Na północy połączenia kolejowe wstrzymali przewoźnicy NS i Arriva. Agencja ruchu drogowego Rijkswaterstaat zaapelowała do Holendrów o przełożenie podróży, a władze - o pozostanie w domu.

Są ofiary. Nie żyje 51-letnia kobieta

Reuters, powołując się na dane policji, poinformował, że w Amsterdamie kilka osób zostało rannych. W Haarlemie drzewo spadło na samochód 51-letniej kobiety. Jej życia nie udało się uratować. Burza Poly, która aktualnie przechodzi nad Holandią, jest jedną z najsilniejszych od stycznia 2018 r. - podała agencja meteorologiczna Weeronline.