Chciał uratować dzieci nad jeziorem w Pensylwanii, sam zginął. Osierocił 3-letniego syna

Do zdarzenia doszło nad jeziorem Nockamixon w amerykańskim stanie Pensylwania. Marvin Alexan Fernandez Chicas wybrał się nad nie w towarzystwie 3-letniego syna i znajomych. Łowiąc ryby, w wodzie zauważył dwójkę dzieci, wyglądających jakby potrzebowały pomocy. Choć sam nie potrafił pływać, 37-latek bez chwili zawahania rzucił się im na ratunek.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejechaliśmy nowo otwartym tunelem pod Świną, łączącym brzegi Świnoujścia

Wskoczył do wody, by uratować dzieci. Nie wynurzył się już na powierzchnię

Ojciec wskoczył do jeziora i sam szybko zniknął pod powierzchnią wody. Dzieciom, którym pospieszył na pomoc, udało się samodzielnie dostać na brzeg. Widząc, że mężczyzna nie jest w stanie wydostać się z wody i ma problemy z utrzymaniem się na jej powierzchni, nieletni zaalarmowali odpowiednie służby.

Do przeszukania terenu jeziora oddelegowano 10 nurków. Ciało tragicznie zmarłego 37-latka zostało odnalezione i wyłowione około 8 m od brzegu, dwie godziny po podjęciu przez niego próby uratowania dzieci. Jak ustalono, przyczyną śmierci mężczyzny było utonięcie doznane w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Matka ratowała syna, sama utonęła. Osierociła sześcioro dzieci. Nowe fakty

Zmarł, próbując pomóc dzieciom. Rodzina bohaterskiego ojca założyła zbiórkę

"Był człowiekiem, który lubił łowić ryby i tego dnia robił to, co lubił, razem z przyjaciółmi i synem" - brzmi fragment opisu zbiórki założonej przez rodzinę tragicznie zmarłego mężczyzny. Zebrane w jej ramach pieniądze mają zostać spożytkowane na sprowadzenie ciała bohaterskiego ojca do jego matki mieszkającej w Hondurasie oraz na pomoc żonie i synowi, którzy zostali bez jego wsparcia finansowego.