Niemcy. Skrajna prawica rośnie w siłę. AfD wygrywa w samorządach i zyskuje w sondażach

Zobacz wideo "Łukaszenka wydał dekret". Morawiecki zapewnia o bezpieczeństwie

Partia AfD rośnie w siłę głównie we wschodnich krajach związkowych. Tym razem odniosła sukces wyborczy w Saksonii-Anhalt. Popierany przez wielu neonazistów Hannes Loth zwyciężył w drugiej turze wyborów na burmistrza miasteczka Raguhn-Jessnitz. To już drugie zwycięstwo dla AfD na szczeblu samorządowym w ciągu zaledwie siedmiu dni. Tydzień temu jej kandydat Robert Sesselberg wygrał wybory na urząd starosty turyngskiego powiatu Sonneberg, zostawiając w tyle swojego rywala z CDU. Sondaże wskazują, że AfD stała się drugą siłą polityczną w kraju. W niedzielnym badaniu dla gazety "Bild" AfD uzyskała 21 proc. - to drugie miejsce w zestawieniu. Partia nieznacznie wyprzedziła SPD Olafa Scholza.

REKLAMA

Skrajna Alternatywa dla Niemiec rośnie w siłę. Wygrywa w samorządzie i zyskuje w sondażach

"To partia wiecznego protestu. Jej politycy wznoszą buńczuczne hasła przeciwko polityce Zielonych, a po cichu obsługują emocje neonazistów i prorosyjskich wyborców. To niebezpieczna papka, zalepiająca im oczy i uszy" - komentował tygodnik "Focus". "AfD gra na emocjach i uderza w nuty, które dla wielu wyborców są ważne. To jednak bardzo ryzykowna polityka. Wpycha Niemcy w polaryzację, którą znamy z USA" - powiedział gazetom grupy Funke premier Saksonii, Michael Kretschmer. Wiceszef CDU nie ukrywa, że sam chciałby zdobyć serca elektoratu AfD. Powtórnie przyznał, że "droga do rosyjskiego gazu powinna zostać otwarta".

"Podejrzany przypadek"

Jak zwraca uwagę Deutsche Welle, eksperci nie są zgodni, co stoi za wzrostem popularności AfD. Według niektórych odpowiadają za to konflikty w niemieckim rządzie. "Dla wielu osób szczególnie niepokojące jest to, że tak wielu niemieckich wyborców głosuje na AfD pomimo jej otwartego rasizmu. Partia ta jest postrzegana jako potencjalne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego kraju. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), niemiecka krajowa agencja wywiadowcza, która monitoruje ekstremistów, zaklasyfikowała niektóre grupy AfD jako prawicowych ekstremistów, a całą AfD jako 'podejrzany przypadek'" - pisze DW.

"Nagła śmierć" białoruskiego ministra. Aleksiej Awramenko zmarł w wieku 47 lat

Alternatywa dla Niemiec jest jawnie nacjonalistyczną partią, której przedstawiciele pozytywnie wypowiadali się między innymi na temat żołnierzy Wehrmachtu. Przywódca AfD w 2021 roku stwierdził, że podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow było słuszną decyzją Stalina. W lutym tego roku zaś pismo związane z AfD opublikowało artykuł, w którym przypisywano Polsce "niemałą rolę" w doprowadzeniu do wybuchu II wojny światowej. W czerwcu Politico zwracało uwagę, że w ciągu roku poparcie ugrupowania wzrosło z 10 do 18 proc. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy partia uzyskała w sondażach dodatkowe cztery punkty procentowe.

Policjantka uległa poważnemu wypadkowi. Mundurowi proszą o pomoc

AfD krytykuje wsparcie, jakiego Ukrainie udziela niemiecki rząd. W ostatnim czasie oburzenie wywołał lider AfD, Tino Chrupalla. Podczas telewizyjnej debaty z przedstawicielem Wolnej Partii Demokratycznej, że Ukraina powinna być gotów do rozmów i "zachowania twarzy przez obie strony". Przekonywał, że "dobrym dniem jest każdy dzień, w którym wojna kończy się wcześniej, nawet kosztem terytoriów" (cytat za rp.pl).