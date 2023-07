Zespół prasowy Kremla próbuje poprawić i umocnić wizerunek Władimira Putina po buncie Jewgienija Prigożyna. Chce m.in. pokazać, że prezydent ma bliskie relacje z narodem. W tym celu opublikował nagranie, na którym dyktator gości ośmioletnią dziewczynkę z Dagestanu Raisat Akipową i wchodzi w rolę dobrego wujka.

Rosja. Nowa "akcja marketingowa" Kremla. Powiedz "cześć". Dlaczego nie odpowiadasz?

Na opublikowanym nagraniu widać, jak Putina serdecznie wita się z dziewczynką. Wręcza jej kwiaty i przytula. Następnie pokazuje swój gabinet i centralę telefoniczną. Prezydent namawia ośmiolatkę, aby ta dołączyła podczas jego rozmowy z ministrem finansów Federacji Rosyjskiej - Antonem Siluanovem.

Polityk jest wyraźnie zdezorientowany, kiedy wita go dziecko. - Powiedz "cześć". Dlaczego nie odpowiadasz? - ponagla go prezydent, a następnie prosi Siluanova o dodatkowe fundusze dla rodzinnego regionu Raisat. Minister się zgadza. - Doskonale! - odpowiada Putin. - Mamy 5 miliardów rubli dla Dagestanu (ok. 225 mln zł - red.) - dodaje.

Zaprosił dziewczynkę z Dagestanu, bo ta płakała

Władimir Putin udał się w środę 28 czerwca do Dagestanu, gdzie spotkał się z prezydentem republiki Siergiejem Mielikowem. Podróż dyktatora, albo - jak uważa wielu analityków i politologów - sobowtóra, była pierwszą od czasu buntu Jewgienija Prigożyna.

Wśród witającego Putina tłumu miała być Raisat Akipowa. Prezydent - nie wiadomo skąd - dowiedział się, że dziewczynka rzekomo płakała, bo nie miała okazji do niego podejść. W związku z tym postanowił zaprosić ośmiolatkę do Moskwy - wyjaśnił.

Anton Heraszczenko: "To obrzydliwe"

"Władimir Putin, zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za śmierć i porwania wielu tysięcy dzieci, próbuje zaprezentować się jako troskliwy rodzic" - napisał na Twitterze doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, Anton Heraszczenko. "Czy jest to kolejna próba podbudowania swojej pozycji po buncie? Szczerze mówiąc, cokolwiek to jest, jest to obrzydliwe" - dodał.