Protesty we Francji. 27-latek zmarł po postrzeleniu gumowym pociskiem. Jest śledztwo

Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Prokuratura, na którą powołuje się agencja Reutera, potwierdziła, że mężczyzna zmarł po trafieniu gumowym pociskiem w klatkę piersiową. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pociski typu "flashball" są wykorzystywane przez francuską policję podczas zamieszek, ale prokuratura nie sprecyzowała w komunikacie, kto strzelał lub był właścicielem broni, z której raniono 27-latka. Postrzelenie mężczyzny doprowadziło do zatrzymania akcji serca. Śledczy ustalają, czy ofiara brała udział w rozruchach. Sprawa ta nie wywołała na razie nowych zamieszek na marsylskich przedmieściach.

REKLAMA

Reporter TVP zaatakowany pod Paryżem. Wśród napastników 14-latka

Zamieszki we Francji. Ostatnia noc bez poważnych incydentów

Minionej nocy policja we Francji nie odnotowała żadnych poważnych incydentów i rozruchów. Po raz pierwszy od tygodnia tamtejsze MSW nie podało w nocy bilansu zatrzymań i szkód. Francuskie władze twierdzą, że fala zamieszek mija.

Francuski rząd powtarzał w ostatnich dniach, że utrzyma pełną mobilizację służb porządkowych przez kilka dni, aby upewnić się, iż sytuacja rzeczywiście jest już pod kontrolą. We wtorek wieczorem prefektura paryskiej policji poinformowała tylko o przechwyceniu na obrzeżach Paryża samochodu przewożącego w bagażniku ponad 300 kilogramów moździerzy do fajerwerków. Od kilku dni władze wprowadziły zakaz kupowania i przewożenia tego rodzaju przedmiotów, ponieważ są one używane do atakowania policji. Trzy osoby zostały zatrzymane.

Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską jednostkę. "Przestała istnieć"

Podczas wtorkowego spotkania z samorządowcami prezydent Emmanuel Macron ocenił, że szczyt fali zamieszek na francuskich przedmieściach minął. Wskazał jednak, że przywrócenie trwałego porządku może potrwać jeszcze kilka dni.