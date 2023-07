Ewakuacja w Białym Domu. Znaleziono biały proszek. "The Washington Post": To kokaina

Wst瘼ny test wykaza, 瞠 bia造 proszek znaleziony w Bia造m Domu to kokaina - przekaza "The Washington Post". W豉dze wys豉造 pr鏏ki do laboratorium w celu przeprowadzenia dalszych test闚.

3 Fot. PLBechly/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0 ; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl) Otwórz galerię Na Gazeta.pl