Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Poderwały się brytyjskie myśliwce

Myśliwce Typhoon Królewskich Sił Powietrznych, obecnie stacjonujące w Estonii, należą do tak zwanych samolotów szybkiego reagowania, których Sojusz Północnoatlantycki używa m.in. do zabezpieczenia swojego wschodnioeuropejskiego skrzydła.

Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Tu-214

"Tajfuny z Królewskich Sił Powietrznych stacjonujących w Estonii wystartowały dziś w powietrze, aby przechwycić rosyjski Tu-214, który leciał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej będącej pod kontrolą NATO" - napisano w komunikacie opublikowanym we wtorek 4 lipca na Twitterze RAF. Do postu zostały także dołączone zdjęcia przechwyconego samolotu.

W informacji dodano, że rosyjski samolot rozpoznawczy leciał między Rosją kontynentalną a obwodem królewieckim. Towarzyszyły mu dwa myśliwce Su-30M. Brytyjskie samoloty, które dokonały przechwycenia, stacjonują w estońskiej bazie Amari od marca do sierpnia w ramach NATO-wskiej misji monitorowania bałtyckiej przestrzeni powietrznej.

21 rosyjskich samolotów przechwyconych w 21 dni

Pod koniec czerwca brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przechwyceniu w zaledwie trzy tygodnie 21 samolotów rosyjskich sił powietrznych, które zbliżyły się do estońskiej przestrzeni powietrznej na tyle blisko, że uznano to za naruszenie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Akcje dotyczyły m.in. samolotów myśliwskich, VIP, transportowych, ale także samolotów wywiadowczych oraz bombowców dalekiego zasięgu.

Te przechwycenia są wyraźnym przypomnieniem wartości zbiorowej obrony i odstraszania, zapewnianej przez NATO. RAF działał wraz z naszymi sojusznikami przez ostatnie trzy tygodnie, aby zapewnić ochronę zarówno państwom członkowskim, jak i narodom partnerskim. Mogą być oni pewni naszego ciągłego zaangażowania we wzmacnianie bezpieczeństwa europejskiego wraz z tymi, którzy podzielają nasze wartości

- przekazał brytyjski sekretarz stanu ds. obrony Ben Wallace. Łącznie w 2023 roku do podobnych przechwyceń doszło już 88 razy, jednak największa ich ilość przypadła na czerwiec.