Reporter TVP zaatakowany pod Paryżem. "Minutę po relacji". Wśród napastników 14-latka

Pracownik TVP Bartosz Łyżwiński podczas wtorkowego wydania "Wiadomości" relacjonował obecną sytuację na przedmieściach francuskiej stolicy, gdzie robił wywiad między innymi z mieszkającą w Nanterre panią Małgorzatą. Pod koniec materiału dziennikarz poinformował, że po zakończeniu relacji doszło do napaści na ekipę. - To było minutę po naszej relacji. Próbowaliśmy chować sprzęt do samochodu, gdy nagle pojawiło się dwóch zamaskowanych mężczyzn na skuterze. Próbowali nam ten sprzęt wyrwać, wywiązała się kilkunastosekundowa szarpanina - relacjonował Łyżwiński.

Nanterre. Reporter TVP zaatakowany tuż po zejściu z anteny

Jak dodał, rabunek się nie udał, więc napastnicy uciekli. Nie był to jednak koniec "przygód" pracowników TVP. - W momencie gdy wsiadaliśmy do samochodu z całym sprzętem, zostaliśmy znowu zaatakowani, poleciały kamienie - opowiadał reporter.

Pani Małgorzata, z którą TVP przeprowadzała wywiad, była świadkiem tego zdarzenia. - Jestem w szoku. Nie spodziewałam się tego. Osoby, które nas atakowały, była to dziewczyna 13, może 14-letnia - relacjonowała kobieta. Reporter dodał, że była to "jedna z" atakujących ich osób. Jak dodała pani Małgorzata, "nie jest jeszcze bezpiecznie". Według niej władze próbują uspokoić mieszkańców, żeby mogli sprawnie funkcjonować, ale "nie jest jeszcze spokojnie". - Nie spodziewałam się, że po tylu dniach będę świadkiem takiej zamieszki - dodała Polka.

Francja. Na ulicach spokojniej. Minionej nocy nie odnotowano incydentów

Przypomnijmy: ogromne protesty we Francji rozpoczęły się we wtorek 27 czerwca po śmiertelnym postrzeleniu przez policjanta 17-letniego Nahela. Po ponad tygodniu od tego zdarzenia w nocy z wtorku na środę policja we Francji nie odnotowała żadnych poważnych incydentów i rozruchów. Po raz pierwszy od tygodnia tamtejsze MSW nie podało w nocy bilansu zatrzymań i szkód. Francuski rząd powtarzał w ostatnich dniach, że utrzyma pełną mobilizację służb porządkowych przez kilka dni, aby upewnić się, że sytuacja rzeczywiście jest już pod kontrolą.

We wtorek wieczorem prefektura paryskiej policji poinformowała tylko o przechwyceniu na obrzeżach Paryża samochodu przewożącego w bagażniku ponad 300 kilogramów moździerzy do fajerwerków. Władze wprowadziły zakaz kupowania i przewożenia tego rodzaju przedmiotów, ponieważ są one używane do atakowania policji. Trzy osoby zostały zatrzymane. We wtorek także podczas spotkania z samorządowcami prezydent Emmanuel Macron ocenił, że szczyt fali zamieszek na francuskich przedmieściach minął. Wskazał jednak, że przywrócenie trwałego porządku może potrwać jeszcze kilka dni. Media obiegła też informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie śmierci 27-letniego mężczyzny w Marsylii w trakcie zamieszek w nocy z soboty na niedzielę. Miał zostać postrzelony w klatkę piersiową gumowym pociskiem typu "flashball". Prokuratura ustala, czy ofiara brała udział w rozruchach. Sprawa ta nie wywołała na razie nowych zamieszek na marsylskich przedmieściach.