25 czerwca w meksykańskim parku rozrywki Expedición Amazonia w miejscowości Monterrey doszło do wypadku. Sześcioletni Cesar spadł z tyrolki zawieszonej na wysokości 12 metrów, ponieważ pękła uprząż, która go zabezpieczała. Chłopiec wpadł do jeziora o głębokości pięciu metrów. Choć Cesar nie odniósł obrażeń fizycznych, zdaniem matki wypadek miał poważne konsekwencje dla stanu psychicznego jej dziecka. Członkowie rodziny sześciolatka wskazali też, kto ich zdaniem odpowiada za całą sytuację.

Opublikowano nagranie wypadku z udziałem sześcioletniego Cesara, który spadł z 12 metrów z tyrolki

Wypadek z udziałem Césara został uwieczniony na nagraniu, które opublikowano m.in. w serwisie YouTube. Widać na nim, jak dorosły mężczyzna - pracownik parku Expedición Amazonia - zjeżdża tyrolką razem z sześciolatkiem. W pewnym momencie chłopiec zaczyna spadać. "Sześcioletni chłopiec, zidentyfikowany jako Cesar, spadł z wysokości 12 metrów podczas zjazdu tyrolką (...) Małoletni nie odniósł obrażeń, ponieważ wpadł do jeziora" - czytamy w opisie filmu.

Na pomoc dziecku ruszył jeden z turystów przebywających tego dnia w parku rozrywki w Monterrey, a także bliscy sześciolatka - jego wujek oraz chłopak ciotki chłopca. Césara zdołano uratować, ale całe zdarzenie nie pozostało bez wpływu na jego stan psychiczny. Opowiedziała o tym matka sześciolatka, której słowa przytoczył portal publimetro.com.mx.

Matka Césara: "Dziecko ma obrażenia psychicznie". Kobieta oskarża pracowników parku rozrywki w Meksyku

Ileana Moreno, matka sześciolatka, powiedziała, że jej "dziecko ma obrażenia psychicznie". Kobieta przekazała też, że rodzina Césara obwinia pracowników parku rozrywki o zaniedbania, które doprowadziły do wypadku.

Bliscy sześciolatka podkreślili również, że nikt z obsługi nie wskoczył do jeziora, aby pomóc chłopcu. Matka Césara złożyła do miejscowej prokuratury skargę na personel parku rozrywki Expedición Amazonia. Rodzina chłopca domaga się odszkodowania za obrażenia, które odniósł sześciolatek.