Tragedia na promie. Pasażerka wspomina zachowanie 36-latki chwilę przed tragedią

W ubiegłym tygodniu doszło do tragedii w czasie rejsu do szwedzkiej Karlskrony. W czwartek 29 czerwca 36-letnia Polka i jej siedmioletnie dziecko wypadli z promu. Gdy statek przebył już około połowy trasy rejsu, zgłoszono informację, że dwie osoby znajdują się za burtą. Ich życia nie udało się uratować.

"Fakt" dotarł do nowych informacji ws. tragicznej śmierci na Bałtyku matki i jej 7-letniego dziecka. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa dziennikarze dowiedzieli się, że 36-latka to Paulina Sz., która pochodzi z Grudziądza. Kobieta ostatnio razem z synem mieszkała w Trójmieście. Była tłumaczką języka francuskiego, ale ostatnio miała nigdzie nie pracować.

Z najnowszych informacji śledczych wynika, że kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania. - Nie mam do przekazania na ten moment żadnych nowych informacji - mówi "Faktowi" prok. Grażyna Wawryniuk. - Nie wiem też, czy nowe informacje do przekazania pojawią się jutro [w środę, 5 lipca - przyp. red.] - podkreśliła.

"Chłopiec się nie ruszał, był w pozycji półleżącej, może spał"

- Wyszłam na pokład na chwilę, bo nie miałam kurtki, a mocno wiało. Z tyłu zobaczyłam siedzącą w kurtce kobietę, siedziała w cieniu przy ścianie na ławce, obok stał wózek z dzieckiem. Daszek wózka był opuszczony i nie widziałam twarzy dziecka. Ale zwróciłam uwagę, że dziecko było duże, za duże jak na dzieci, które normalnie siedzą w wózku. Kobieta siedziała z opuszczoną głową - mówi w rozmowie z "Faktem" pani Małgorzata [imię zmienione - red.].

Podkreśla, że widziała ją z odległości ok. 10-12 m i "dosłownie chwilę". - Ona siedziała na ławce przy ścianie, w cieniu, tylko stopy dziecka były w słońcu. Chłopiec się nie ruszał, był w pozycji półleżącej, może spał, nie wiem. Dokładnie nie widziałam, bo daszek wózka był opuszczony - relacjonuje "Faktowi" pasażerka promu.

Śmierć Polki i jej 7-letniego syna. "Czynności rzuciły nowe światło na sprawę"

Jak informowaliśmy w piątek 30 czerwca, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako morderstwo. - Pojawiły się pewne okoliczności, które pozwoliły nam na przyjęcie takiej klasyfikacji. Chciałbym jednak podkreślić, że nie ma osoby podejrzanej i nikomu nie zamierzamy stawiać zarzutów - powiedział w rozmowie z "Faktem" Thomas Johansson z miejscowej policji.

Dzień później Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zmieniła kwalifikację czynu w śledztwie. Rzeczniczka gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk przekazała, że śmierć matki i dziecka podczas rejsu promem z Gdyni do Karlskrony nie była wynikiem wypadku ani nieszczęśliwego zdarzenia. Polscy prokuratorzy po powrocie promu do Gdyni zabezpieczyli nagrania z monitoringu, który zarejestrował zdarzenie. Przesłuchali też świadków. - Te czynności rzuciły nowe światło na sprawę - poinformowała prokuratorka Grażyna Wawryniuk. - Po czynnościach, które zostały przeprowadzone, jest zmiana kierunku tego postępowania - powiedziała prokuratorka. Dodała, że "w tej chwili śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka oraz w sprawie targnięcia się na życie przez matkę". Śledczy nie chcą na razie mówić o szczegółach. Dodają, że śledztwo nie jest prowadzone przeciwko konkretnym osobom, tylko w sprawie zabójstwa i samobójstwa.

