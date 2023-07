Rosyjski MiG-31 rozbił się na Kamczatce. Jest komunikat Floty Oceanu Spokojnego

"4 lipca, podczas wykonywania planowanego lotu szkoleniowego na terytorium Kamczatki nad wodami Zatoki Awaczyńskiej rozbił się myśliwiec MiG-31" - poinformowały we wtorek służby prasowe Floty Oceanu Spokojnego. Komunikat opublikowała rosyjska agencja Interfax. Jak dodano, "siły poszukiwawczo-ratownicze Floty Oceanu Spokojnego zostały wysłane na miejsce wypadku i szukają załogi". Myśliwiec nie był wyposażony w amunicję.

To kolejne takie zdarzenie, do którego doszło w ostatnich miesiącach. W kwietniu MiG-31 rozbił się podczas wykonywania zaplanowanego lotu szkoleniowego w rejonie Murmańska. Obaj piloci katapultowali się i zostali ewakuowani przez śmigłowiec służby poszukiwawczo-ratowniczej. O podobnej sytuacji informowaliśmy także w grudniu. Wówczas Kraju Nadmorskim w Rosji również doszło do katastrofy myśliwca MiG-31. Załoga katapultowała się. Resort obrony Federacji Rosyjskiej przekazał wtedy, że do katastrofy doszło w trakcie lotu szkoleniowego. Maszyna rozbiła się wtedy na odludziu.

Wojna w Ukrainie

Tymczasem we wtorek rosyjskie siły okupacyjne ostrzelały miasto Pierwomajsk w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku rannych zostało 31 osób. Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak poinformował, że poszkodowane osoby zostały hospitalizowane. Doznały obrażeń różnego stopnia. Wśród rannych jest dziewięcioro dzieci oraz dwoje niemowląt w wieku 1 roku i 10 miesięcy. Do ostrzału doszło około 13:35 czasu kijowskiego. Według wstępnych informacji Rosjanie wystrzelili pocisk rakietowy z głowicą odłamkową. W rezultacie zapaliły się budynki mieszkalne i samochody na pobliskim parkingu.