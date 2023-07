USA. Rekin zaatakował 15-latka w pobliżu Nowego Jorku. Pogryziony surfer trafił do szpitala

3 lipca 15-letni surfer został zaatakowany przez rekina w pobliżu Nowego Jorku. Zwierzę pogryzło nastolatka, a chłopak trafił do szpitala. Policja poinformowała, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Choć tego rodzaju ataki mogą być tragiczne w skutkach, do podobnych zdarzeń dochodzi bardzo rzadko. Dowodzą tego statystyki - eksperci przekazali, ile razy w ubiegłym roku rekiny pogryzły ludzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekiny w popularnych kurortach turystycznych

15-latek z USA został pogryziony w stopę przez rekina. Nastoletniemu surferowi pomógł plażowicz

Jak informuje CNN, do zdarzenia doszło u wybrzeży wyspy Fire Island w Nowym Jorku. Nastoletni surfer został pogryziony w piętę oraz palce stóp. Chłopak zdołał dopłynąć do brzegu. Tam pomocy medycznej udzielił mu plażowicz. Następnie 15-latka przetransportowano do szpitala na wyspie Long Island.

Atak rekina w Egipcie. Odzyskano części ciała 23-letniego Rosjanina

Poniedziałkowy atak był pierwszym takim incydentem, który został odnotowany przez władze nowojorskiego hrabstwa Suffolk w obecnym sezonie letnim. Natomiast w 2022 r. podobnych przypadków było w tamtym regionie więcej. Z powodu ataków rekinów nieopodal Nowego Jorku zamknięto wówczas kilka plaż.

Bahamy. 8-latek zaatakowany przez rekiny. "Było mnóstwo krwi"

USA. Rekin zaatakował 15-letniego surfera - ile podobnych przypadków miało miejsce na całym świecie?

Eksperci zwracają uwagę, że zmiany klimatyczne mogą przyczynić się do wzrostu liczby ataków rekinów w przyszłości. Jednak obecnie takie incydenty nie zdarzają się zbyt często. Z danych zgromadzonych przez Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie wynika, że w 2022 roku na całym świecie doszło do 89 podobnych zdarzeń. 32 razy zwierzęta pogryzły ludzi, którzy sprowokowali je do takiego zachowania.