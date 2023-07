Siły Izraela wkroczyły do Dżeninu. Ekspert: Młodzi uważają, że dawny proces pokojowy nic nie dał

W Tel Awiwie samochód wjechał w tłum ludzi, raniąc kilka osób, w tym część poważnie. Według izraelskiej policji, która określiła zdarzenie jako atak terrorystyczny.

Do zdarzenia doszło dzień po tym, jak izraelskie wojska wkroczyły do Dżeninu na Zachodnim Brzegu, gdzie starły się z palestyńskimi bojownikami. Zginęło co najmniej dziesięciu Palestyńczyków.

Izraelska armia przekazała, że od początku operacji Siły Obronne (IDF) zaatakowały około 20 celów w Dżeninie i znajdującym się tam obozie dla uchodźców. IDF zlokalizowała trzy laboratoria do produkcji materiałów wybuchowych, w których znaleziono około 300 gotowych ładunków, materiały wybuchowe i środki do ich produkcji.

Eskalacja konfliktu. "Dawny proces pokojowy nic nie dał"

- Mamy do czynienia z bardzo poważną eskalacją, która nie jest niczym zaskakującym. Na Zachodnim Brzegu Jordanu wyrosło nowe pokolenie młodych ludzi, którzy nie identyfikują się z Autonomią Palestyńską. Uważają, że dawny proces pokojowy nic nie dał, był bez sensu. Mają dość władz Autonomii jak i tych starych organizacji. Bardzo często tworzą zupełnie nowe struktury, które w ostatnich latach bardzo się wzmocniły. Prawdopodobnie ze wsparciem Iranu - ocenia w rozmowie z Gazeta.pl Jarosław Kociszewski, ekspert zajmujący się Bliskim Wschodem.

Jak podkreśla nasz rozmówca, młodzi buntownicy mają obecnie dostęp do broni, najnowszych technologii, dzięki którym mogą budować bomby własnej produkcji. - W ostatnich miesiącach Dżenin stał się rajem dla terrorystów - przekonywał w poniedziałek izraelski premier Benjamin Netanjahu, a minister obrony Joaw Galant podkreślał, że operacja, której celem jest położenie kresu temu, by Dżenin pozostawał "miastem terroru", będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne.

B'tselem: Realizacja rasistowskich celów politycznych

Inaczej sprawę ataku na Dżenin opisuje B’tselem, izraelska organizacja działająca na rzecz praw człowieka. Działacze podkreślają, że IDF prowadzi ataki lotnicze i naziemne z użyciem czołgów, pojazdów opancerzonych i buldożerów. Z informacji B'tselem wynika, że zginęło co najmniej 10 osób, a setki osób zostało rannych. Tysiące Palestyńczyków, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, musiały opuścić swoje zniszczone domy. W Dżeninie nie ma obecnie dostępu do wody i prądu.

B'tselem uważa, że nie jest to walka z terroryzmem, a dążenie do supremacji Izraela i kontroli militarnej nad Palestyńczykami na terenach okupowanych. "Masowe naruszanie praw człowieka przy jednoczesnym ignorowaniu człowieczeństwa Palestyńczyków odzwierciedla światopogląd reżimu" - podano. "Niektóre działania wychodzą poza zakres 'wojny z terroryzmem', a już na pewno wtedy, gdy celem jest realizacja rasistowskich, przemocowych celów politycznych. Decydenci polityczni nie rozróżniają tego, co jest dozwolone, a co nie, co jest legalne, a co jest przestępstwem" - dodano.

"Dla izraelskiej opinii publicznej, której duża część od miesięcy protestuje przeciwko rządowi, jest to okazja, by przeciwstawić się łamaniu praw człowieka przez ten sam rząd. Społeczność międzynarodowa ma obowiązek wyznaczyć Izraelowi granice i podjąć zdecydowane działanie w celu powstrzymanie ataku na obóz uchodźców" - zaapelowano.

Izraelczycy wpadli w zasadzkę z użyciem wielu bomb

Izraelczycy pierwsze działania w tych terenach podjęli już w marcu ubiegłego roku, rozpoczynając długotrwałą operację "Falochron". Akcja miała na celu niszczenie tych organizacji i ich struktur. Jarosław Kociszewski zaznacza, że działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.

- Izraelczycy regularnie przeprowadzali rajdy. Nie zmieniało to sytuacji i nie wprowadzało atmosfery pokoju. Nie zmieniało się nic, za wyjątkiem stopniowego eskalowania - ocenia ekspert.

Jak zaznacza, obecną eskalację wywołał poprzedni rajd na Dżenin, w którym po raz pierwszy Izraelczycy wpadli w zorganizowaną zasadzkę z użyciem bardzo wielu bomb, na tyle dobrze zbudowanych, że uszkodziły pięć opancerzonych pojazdów. - Dla Izraelczyków było to z jednej strony zaskoczeniem, a z drugiej momentem, w którym musieli zareagować. Można było się spodziewać, że przeprowadzą akcję pacyfikacyjną - tłumaczy Jarosław Kociszewski.

Izrael realizuje cel niezależnie od kosztów. Często w sposób krwawy

- Akcja prowadzona jest od wczoraj (3.07.2023) w Dżeninie z użyciem poważnych sił Regimentu Piechoty. Do samego Dżeninu weszło 1000 żołnierzy sił specjalnych ze wsparciem powietrznym. Czołgi zostały na obrzeżach i cały czas mają możliwość eskalowania. Centrum tego ataku jest obóz uchodźców - to obszar niespełna 0,5 km2. w którym żyje 18-20 tysięcy ludzi - mówi nasz rozmówca.

Podkreśla, że dla lepszego zobrazowania sytuacji należy sobie wyobrazić, że są to obozy uchodźcze, które powstały w 1948 roku. - Minęło 80 lat, wielokrotnie zwiększyła się liczba mieszkańców. Obszar nie został jednak powiększony. Obóz jest więc stale rozbudowywany na tym samym terenie. To bardzo trudny teren do działania. Po raz ostatni Izraelczycy przeprowadzili w Dżeninie akcję pacyfikacyjną w 2002 roku. Wówczas były to działania bardzo krwawe. Na ten moment jest zaskakująco niewiele ofiar - ocenia Jarosław Kociszewski.

Jak wyjaśnia, izraelska armia, to nie są siły pokojowe. - Robią to, do czego zostali stworzeni. Pacyfikują zagrożenie w sposób profesjonalny, jak trzeba krwawy, ale bezpieczny dla siebie - tłumaczy.

Obecnie w ocenie Kociszewskiego Izraelczycy starają się nie eskalować konfliktu, a o ich ostrożności świadczy nieduża liczba ofiar, jak na taką skalę akcji. - Widać, że Izraelczycy bardzo dobrze się przygotowali. Mają nieprawdopodobne rozpoznanie, wywiad. Wykorzystują do tego najnowocześniejsze technologie, m.in. sztuczną inteligencję do selekcjonowania celów, do analizy topografii itd - mówi.

Jak zaznacza, armia realizuje cele polityczne rządu Izraela, ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Niezależnie od kosztu, jaki poniosą inni.

Dwie perspektywy. Konflikt może trwać kolejne 500 lat

- Izraelczycy walczą o swoje bezpieczeństwo. Czują, że jest ono zagrożone. Liczba zamachów terrorystycznych, które wychodzą z Dżeninu jest bardzo duża. W Dżeninie chowają się terroryści zbiegli z innych miast. To jest centrum radykalizmu - mówi ekspert.

- Ten radykalizm wynika z kompletnej beznadziei po stronie palestyńskiej. Mamy do czynienia z nowym pokoleniem ludzi, którzy nie widzą nadziei na przyszłość i gotowi są ginąć, ryzykować życiem, by przynajmniej zginąć z bronią w ręku. W kulturze europejskiej oczekujemy od nich jasnej logiki - jest problem i trzeba go rozwiązać. To jest Bliski Wschód, tam niekoniecznie tak to wygląda, są problemy, które są po prostu nierozwiązywalne - kontynuuje.

- To jest konflikt, który trwa ponad 100 lat i może trwać kolejne 500. Nie można oczekiwać jasnego rozwiązania. Ta eskalacja może w najbliższych dniach znów przybrać na sile, potem opadnie, będzie chwila spokoju, aż nastąpi kolejna eskalacja i tak bez końca - podsumowuje.

W ocenie Jarosława Kociszewskiego Zachód ma ograniczone możliwości wpływania na sprawy bliskowschodnie. W sprawie nie ma też bezstronnego pośrednika. - Jedyną siłą, która może cokolwiek realnie zdziałać, są USA, ale to nie rozwiąże konfliktu, może go jedynie uspokoić, ale nic na to nie wskazuje - mówi.

Kociszewski uważa, że dość ograniczony zakres obecnego konfliktu wydaje się wskazywać na to, że jest to sprawa wewnętrzna, bez innych międzynarodowych graczy. - Nie widzę tego konfliktu w szerszej polityce międzynarodowej. Do działań nie włączyła się Strefa Gazy, ani inne palestyńskie miasta. Izrael też stara się nie eskalować sytuacji i wysyła sygnał, że włączenie się do działań bojowników będzie błędem. Wygląda na to, że to się wszystko skończy w Dżeninie - kończy ekspert.

- Turyści, pielgrzymi nie są zagrożeni. Nie są niczyim celem - uspokaja.

Okupacja terenów palestyńskich

Wschodnia Jerozolima jest okupowanym przez Izrael od 1967 roku terytorium palestyńskim. Ubiegły rok był najbardziej tragicznym w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Według danych ONZ zginęło 14, a rannych zostało 117 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej było dziewięcioro rannych. W 2021 roku sprawozdawca ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich nazwał izraelskie osiedla we Wschodniej Jerozolimie oraz na Zachodnim Brzegu zbrodnią wojenną. Chodzi o przenoszenie przez siły okupacyjne swojej ludności cywilnej na okupowane terytoria.

