Pierwszy incydent z udziałem polskich antyterrorystów podczas międzynarodowej misji w Kosowie nagłośnili dziennikarze RMF FM w czerwcu. Trzej policjanci samowolnie opuścili wówczas jednostkę w kosowskiej Mitrowicy i na serbskiej stronie miasta pili alkohol z miejscowymi. Teraz - jak podaje RMF FM - wyszło na jaw, że w tej samej zmianie kontyngentu, dwa tygodnie wcześniej między polskimi oficerami doszło do bójki.

Kosowo. Polscy policjanci pobili się podczas międzynarodowej misji o włoską policjantkę

Według informacji przekazanych przez RMF FM do bójki miało dojść między szefem jednego z pionów a jego zastępcą. Nieoficjalnie do awantury doszło z powodu policjantki z włoskiego korpusu. Podczas postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, mężczyźni zrezygnowali ze złożenia skargi na swojego przeciwnika. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wobec policjantów nie zastosowano kar dyscyplinarnych. Oficerowie zostali jednak skierowani do Polski, co ponownie wpłynęło na rotację polskich policjantów w tym rejonie.

Kosowska policja zatrzymała syna prezydenta Serbii Danila Vucića

Kosowo. Trzech polskich policjantów bez zezwolenia opuściło jednostkę w Kosowie

Incydent z międzynarodowej misji w Kosowie, który jako pierwszy wyszedł na jaw, miał miejsce 21 czerwca: trzech polskich antyterrorystów miało opuścić swoją jednostkę, po czym przeszli na serbską stronę miasta Mitrowica. Policjanci na koniec zmiany udali się do miasta. - Był tam drobny delikt dyscyplinarny, ale to nie jest tak, że zostali zatrzymani przez policję kosowską - przekazało źródło zbliżone do kierownictwa policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Odniesiono się do wcześniejszych informacji RMF FM, mówiącym o tym, że mężczyźni zostali zatrzymani. Zdementowano też informację o wywołanych przez nich zamieszkach i zakłóceniach w stosunkach między Serbami a Albańczykami.

Sprawę skomentowała również Komenda Główna Policji. Oświadczyła, że funkcjonariusze nie byli zatrzymani i że nie było żadnego zagrożenia zamieszkami.

Polscy antyterroryści zatrzymani w Kosowie? Sprzeczne informacje

Policjanci mieli odwiedzić swoich serbskich znajomych, po pieszo wrócili do jednostki. "Między Polakami a serbskimi mieszkańcami Mitrowicy nie doszło do bójki. Wobec Polaków wszczęto postępowania wyjaśniające, a raport z incydentu sporządził EULEX. To instytucja dowodząca międzynarodową misją" - przekazał Onet.



Przypomnijmy, polscy policjanci w Kosowie odpowiadają za wspomaganie lokalnych organów w Kosowie odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa, porządku publicznego czy bezpieczeństwa. W skład polskiego kontyngentu wchodzą: Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) oraz kontrterroryści - przekazał portal infosecurity24.pl.