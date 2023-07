"NYT": Służby wiedziały, że setkom ludzi na łodzi u wybrzeży Grecji grozi śmierć. Nikt im nie pomógł

Zobacz wideo Co rząd opozycji miałby do powiedzenia górnikom?

Przez trzynaście godzin służby słuchały i obserwowały - z wody i powietrza, przez radio, telefon i z użyciem radaru - statek Adriana, zanim zatonął w Morzu Śródziemnym. Widzieli, jak statek z ponad 750 osobami na pokładzie stracił moc i zaczął dryfować - opisuje "New York Times". Gdy zatonął, zginęło ponad 600 ludzi, w tym dzieci.

O katastrofie łodzi migrantów, którzy próbowali dostać się do Europy, informowaliśmy w połowie czerwca. Od razu ze strony organizacji pomagających ludziom na morzu i u wybrzeży Grecji zaczęły dochodzić informacje o niejasnej roli greckiej straży przybrzeżnej. Wiadomo, że funkcjonariusze widzieli łódź, zanim zatonęła. Teraz reporterzy amerykańskiego dziennika prześledzili dowody w sprawie i zdobyli relacje świadków, które pokazują, że można było uniknąć największej katastrofy na Morzu Śródziemnym od lat.

Tragedia, której można było uniknąć

Gdy sytuacja statku stawała się coraz gorsza, ludzie na pokładzie zaczęli dzwonić do bliskich oraz organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Te zapewniały, że pomoc jest w drodze. Jednak ta nigdy nie dotarła. Przy wypełnionej ludźmi łodzi była pojedyncza jednostka greckiej straży przybrzeżnej. Choć statek widzieli z powietrza i wody zarówno greccy funkcjonariusze, jak i samolot Frontexu (unijnej agencji granicznej), to - opisuje "NYT", powołując się m.in. na akta sądowe - nie wysłano ratowników, tylko uzbrojonych i zamaskowanych funkcjonariuszy straży przybrzeżnej.

Dowody opisywane przez dziennikarzy przeczą oficjalnej wersji greckich władz - jakoby statek zmierzał w stronę Włoch, a ludzie na pokładzie "odmawiali" ratunku. Zeznania oraz obrazy satelitarne pokazują, że przez co najmniej sześć godzin statek dryfował i kręcił się w kółko. A ludzie na pokładzie wołali o pomoc i nawet próbowali skakać na tankowiec, który zatrzymał się w pobliżu, by przekazać im wodę pitną.

Nie jest jasne, co ostatecznie doprowadziło do zatonięcia łodzi migrantów. Greckie władze utrzymują, że zamieszanie na pokładzie doprowadziło do przechylenia się i zatonięcia łodzi. Część ocalałych mówiła z kolei, że straż przybrzeżna, której statek zbliżył się do Adriany w nocy, próbowała holować statek liną i to go wywróciło. Ocalało ok. 100 osób - część z tych, którzy byli na pokładzie. Większość - w tym kobiety i dzieci - znajdowała się pod pokładem i nie miała żadnych szans, gdy statek przewrócił się i zatonął.

"NYT" podkreśla, że tragedia pokazuje, jak sytuacja na Morzu Śródziemnym zagraża życiu ludzi. Przemytnicy upychają zbyt wiele osób na wątpliwej jakości łodziach. A europejskie służby nie podejmują od razu akcji ratunkowych, bo władze uważają, że ratując życie migrantów "zachęcą" kolejnych, oraz ośmielą przemytników. Co innego pokazują dane. Mimo takiej polityki, czy wykorzystywania służb w Turcji, czy Libii do blokowania migrantów, co roku 120-150 tys. ludzi próbuje dostać się do Europy drogą morską. Ryzyko śmierci także nie zniechęca. 2,5 tys. ofiar w ubiegłym roku, 3,2 tys. rok wcześniej - a ludzie dalej próbują przedostać się w ten sposób do państw Unii Europejskiej.